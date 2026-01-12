Loại vũ khí âm thanh chưa từng có trong chiến dịch của Mỹ ở Venezuela

Nhà Trắng dẫn lời một cận vệ Venezuela mô tả loại vũ khí “chưa từng thấy”, phát ra sóng âm cực mạnh khiến hàng trăm người chảy máu, gục ngã chỉ trong vài phút ở Caracas.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gây chú ý khi đăng tải lời kể được cho là của một cận vệ thân tín của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong đó cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng “vũ khí âm thanh” trong chiến dịch đột kích vào Caracas.

“Câu chuyện từ một cận vệ trung thành với ông Nicolas Maduro thực sự khiến người ta lạnh sống lưng và nó phần nào lý giải vì sao thái độ của khu vực Mỹ Latin đã thay đổi một cách đột ngột”, bà Leavitt viết trên mạng xã hội X ngày 10/1 (giờ địa phương).

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, lời kể này xuất phát từ một “cuộc phỏng vấn”, dù không rõ ai thực hiện, với một người được cho là thành viên đội cận vệ của ông Maduro, thuật lại chiến dịch đặc nhiệm Mỹ nhằm bắt giữ lãnh đạo Venezuela tại thủ đô Caracas rạng sáng 3/1, theo New York Post.

Bài đăng trên mạng xã hội X của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

“Pháo âm thanh” bí ẩn

Người được phỏng vấn cho biết vào thời điểm chiến dịch bắt đầu, đội bảo vệ không hề nghe thấy dấu hiệu cảnh báo nào.

“Chúng tôi vẫn trong trạng thái trực chiến thì toàn bộ hệ thống radar bất ngờ tắt ngúm. Ngay sau đó, hàng loạt máy bay không người lái xuất hiện và bay thẳng về phía chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao”, người này kể lại.

Chỉ ít phút sau, khoảng 8 trực thăng xuất hiện, đổ gần 20 binh sĩ xuống khu vực nơi ông Maduro đang có mặt. “Họ được trang bị công nghệ cực kỳ hiện đại, những thứ mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ”, cận vệ này nói.

Theo lời kể, những gì diễn ra tiếp theo không phải là một cuộc giao tranh thông thường mà là “một cuộc thảm sát”.

“Chúng tôi có hàng trăm người nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Họ bắn rất nhanh và chính xác, như thể mỗi binh sĩ khai hỏa hàng trăm viên đạn mỗi phút. Chúng tôi không thể làm gì cả”, người này cho hay.

Đáng chú ý nhất là cáo buộc về một loại vũ khí bí mật được sử dụng sau đó, thứ mà nhân chứng nói rằng đến nay vẫn ám ảnh ông.

“Có lúc họ dùng một thứ gì đó mà tôi không biết phải mô tả thế nào. Nó giống như một luồng sóng âm cực mạnh. Đầu tôi cảm giác như sắp nổ tung từ bên trong. Tất cả đều chảy máu mũi, có người nôn ra máu. Chúng tôi ngã quỵ xuống đất và không thể cử động”, người này kể.

Theo lời cận vệ, chỉ khoảng 20 đặc nhiệm Mỹ đã vô hiệu hóa “hàng trăm” người bảo vệ ông Maduro mà không chịu bất kỳ thương vong nào.

“Chúng tôi hoàn toàn không có cách nào đối phó với vũ khí và công nghệ của họ. Sau khi thứ vũ khí âm thanh, hay bất cứ thứ gì đó, được sử dụng, chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy”, người này nói.

Tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ và F-35A Lightning II của Không quân Mỹ, đỗ trên sân đỗ tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Ceiba, Puerto Rico, ngày 4/1, sau khi Mỹ không kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores. Ảnh: Reuters.

Bà Leavitt không tiết lộ danh tính người được phỏng vấn, cũng không cho biết bối cảnh hay thời điểm thông tin này được cung cấp. Đáng chú ý, truyền thông Mỹ cũng chưa từng đăng tải bất kỳ cuộc phỏng vấn độc lập nào với một “cận vệ của ông Maduro” như mô tả.

Vũ khí có thật?

Tuy nhiên, câu chuyện của bà Leavitt vẫn làm dấy lên hoài nghi về độ xác thực của loại vũ khí này, nhất là khi chiến thuật và khí tài của lực lượng đặc nhiệm Delta - đơn vị được cho là thực hiện chiến dịch - vốn được Mỹ giữ bí mật nghiêm ngặt nhằm bảo đảm ưu thế công nghệ.

Dù vậy, các chuyên gia quân sự cho biết “vũ khí âm thanh” không phải khái niệm hư cấu. Đây là loại khí tài có thật, được phát triển nhằm gây tổn thương hoặc vô hiệu hóa đối phương bằng sóng âm.

Tháng 8/2025, quân đội Thái Lan từng sử dụng thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD) để ngăn người dân Campuchia tiến vào làng Ban Nong Chan tại khu vực tranh chấp ở tỉnh Sa Kaeo.

LRAD, còn được gọi là “pháo âm thanh”, có khả năng phát ra chùm âm thanh định hướng với cường độ lên tới 160 dB và truyền đi khoảng cách xa. Con người có thể cảm thấy đau đớn dữ dội khi tiếp xúc với âm thanh trên 140 dB, trong khi mức 120 dB cũng có thể gây tổn thương thính giác vĩnh viễn chỉ trong thời gian ngắn.

Theo trang tin EADaily, một cựu sĩ quan tình báo Mỹ tiết lộ quân đội Mỹ từ lâu đã sở hữu các loại vũ khí năng lượng định hướng, sử dụng sóng vi ba hoặc tia laser để vô hiệu hóa mục tiêu. Những loại vũ khí này có thể gây ra các triệu chứng như đau dữ dội, mất khả năng cử động, chảy máu hoặc cảm giác bỏng rát.

Đoàn xe áp giải ông Maduro rời trại giam Brooklyn Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro rời trại giam Metropolitan ở Brooklyn, sau đó ông được chuyển bằng trực thăng tới khu vực tòa án New York để chuẩn bị ra hầu tòa trong ngày hôm nay.

Nguồn tin này nhận định nếu lời kể từ nhân chứng Venezuela là chính xác, đây có thể là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí năng lượng định hướng trong một chiến dịch thực chiến quy mô lớn. Hệ thống LRAD thường được gắn trên xe tải, nhưng cũng có thể được thu gọn để binh sĩ cá nhân mang theo khi tác chiến.

Rạng sáng 3/1, lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch mang tên “Quyết tâm Tuyệt đối”, mở màn bằng các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào Caracas nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Lầu Năm Góc cho biết 7 binh sĩ Mỹ bị thương trong tổng số gần 200 quân được triển khai vào thủ đô Venezuela. Trong khi đó, phía Caracas tuyên bố khoảng 100 người đã thiệt mạng sau chiến dịch, phần lớn là thành viên đội bảo vệ của ông Maduro.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.