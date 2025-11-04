Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà hàng Việt ở Mỹ tặng phở cho người mất viện trợ lương thực

  • Thứ ba, 4/11/2025 16:05 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Khi hàng triệu người Mỹ có nguy cơ mất trợ cấp lương thực do chính phủ đóng cửa, nhiều nhà hàng Việt đã tự đứng ra “vá” khoảng trống bằng những bát phở, ổ bánh mì miễn phí.

Tee Tran, chủ sở hữu của Monster Pho ở Oakland, California (Mỹ) quyết định tặng phở miễn phí cho những người mất tem phiếu thực phẩm. Ảnh: Thuyen Tran.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động khiến hàng triệu người dân có nguy cơ mất trợ cấp lương thực (SNAP), nhiều chủ nhà hàng gốc Việt đã chủ động vào cuộc, chia sẻ phần nào gánh nặng với cộng đồng bằng những suất ăn miễn phí.

Tại thành phố Oakland, bang California, ông Tee Tran, chủ nhà hàng Monster Pho, hiểu rõ nỗi khốn khó của những gia đình đang chật vật mưu sinh, theo CNN.

Sang Mỹ năm 1989, ông lớn lên cùng người mẹ đơn thân làm 5 công việc khác nhau và dựa vào khoản hỗ trợ lương thực để nuôi con. “Nhìn những đứa trẻ hôm nay thiếu ăn, tôi thấy lại chính mình của năm xưa. Tôi hiểu cảm giác của những bậc cha mẹ muốn cho con điều tốt hơn nhưng bất lực về tài chính”, ông Tran chia sẻ.

Vì vậy, ông quyết định phát phở miễn phí cho trẻ em đang nhận trợ cấp lương thực, đồng thời giảm giá cho cha mẹ của các em. Dù doanh thu nhà hàng đã sụt giảm gần 30% trong nửa năm qua do thuế quan, hạn chế nhập cư và sức mua giảm, ông Tran vẫn cho rằng “đã đến lúc cộng đồng phải làm thay phần việc mà chính phủ bỏ lại”.

Không chỉ ở California, tại khu Harris, thành phố Houston, bang Texas, nhà hàng của ông Nhan Ngo đang chuẩn bị phát khoảng 1.000 suất ăn miễn phí gồm bánh sandwich, trái cây, đồ ăn nhẹ và nước ép cho những người đang hưởng trợ cấp. Các gia đình chỉ cần chứng minh tình trạng nhận trợ cấp để được nhận phần ăn cho tất cả thành viên, theo Khou.

“Ngày xưa mẹ tôi cũng được trợ cấp để lo liệu cuộc sống. Hôm nay, khi người khác gặp khó, tôi muốn trả lại điều tốt đẹp ấy”, ông Ngo chia sẻ.

Chương trình của ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn. Chỉ trong một ngày, chiếc ghế dài trong quán đã chất đầy thực phẩm, hoa quả và nước uống do cư dân quanh vùng quyên góp.

“Thật xúc động. Điều này khiến tôi có thêm niềm tin vào con người. Chúng tôi sẵn sàng và rất nhiều người khác cũng sẵn sàng cùng chung tay giúp đỡ”, ông Ngo khẳng định.

Phương Linh

