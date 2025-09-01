Việt Nam trong mắt thế giới dịp 80 năm Quốc khánh

Trong những ngày qua, hòa chung không khí chào đón kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 với người dân Việt Nan, báo chí quốc tế cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện trọng đại này.

Hình ảnh tại buổi tổng hợp luyện diễu binh mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: VOV

Bên cạnh đưa đậm nét về các hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, truyền thông quốc tế cũng có những bài viết đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và vai trò quốc tế ngày càng lớn của Việt Nam đối với khu vực và thế giới.

Tờ Nikkei của Nhật Bản đăng tải sự kiện Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh trong mục châu Á nổi bật. Theo đó, Nikkei cho biết Việt Nam tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng quân đội và cảnh sát, đánh dấu 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Tờ báo khẳng định, vào ngày này năm 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập cho đất nước Việt Nam khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp, mở ra một kỷ nguyên mới cho quốc gia thuộc địa ở châu Á.

Tờ báo này cũng đăng tải những con số phát triển ấn tượng của Việt Nam trong tháng qua, trong đó lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát ở mức 3,17%. Bất chấp các chính sách thuế quan mới của Mỹ, xuất khẩu vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42 tỷ USD .

Hãng tin AP của Mỹ cũng đăng tải nhiều hình ảnh sống động về Hà Nội trong những ngày chuẩn bị đại lễ. Từ các buổi luyện tập diễu binh, diễu hành cho đến cảnh người dân khoác trên mình lá cờ Tổ quốc, phóng viên quốc tế đã khắc họa rõ nét không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa trong cộng đồng.

Khung cảnh đường phố Thủ đô ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, trong khi nhiều gia đình và thanh thiếu niên hào hứng theo dõi đoàn diễu binh tập dượt đã tạo ra hình ảnh về một Việt Nam gắn bó, đoàn kết và luôn đặt tinh thần đoàn kết dân tộc lên hàng đầu.

Đưa tin về lễ kỷ niệm sắp diễn ra, hãng tin Tân Hoa và tờ China Daily (Trung Quốc) nhấn mạnh, việc đoàn nghi lễ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia diễu binh theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam là động thái nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị quân sự và văn hóa giữa hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống.

Tờ Khmer Times của Campuchia mới đây đăng tải bài viết của chuyên gia Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN-Trung Quốc, Đại học CamTech cho rằng, kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không chỉ là một cột mốc tôn vinh khả năng phục hồi phi thường của Việt Nam mà còn phản ánh vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc định hình hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Theo ông Thong Mengdavid, cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một cuộc khởi nghĩa toàn quốc. Đó là một thông điệp vang dội khắp Đông Dương rằng sự thống trị của nước ngoài không còn có thể quyết định vận mệnh của một dân tộc.

Cột mốc này đã trở thành nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng trên khắp Đông Dương, bao gồm cả Campuchia, nơi những người yêu nước và những người theo chủ nghĩa dân tộc cùng chung khát vọng tự quyết.

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng tỏ năng lực độc đáo trong việc biến khó khăn thành sức mạnh. Từ nỗi đau chịu đựng chủ nghĩa thực dân và chiến tranh đến việc tái thiết đất nước bị tàn phá bởi xung đột, Việt Nam đã không ngừng vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động và chính sách ngoại giao đáng tin cậy.

Câu chuyện thành công của Việt Nam không chỉ mang tính quốc gia mà còn mang tính khu vực. Thông qua ASEAN, Việt Nam đã đóng góp vào an ninh tập thể, thúc đẩy hội nhập kinh tế và đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì ổn định khu vực trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Chuyên gia Thong Mengdavid cho rằng, đối với Campuchia, Việt Nam không chỉ là một nước láng giềng. Lịch sử hai nước gắn kết với nhau bởi những hy sinh chung, từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đến tinh thần đoàn kết đánh bại Khmer Đỏ.

Khoảnh khắc hỗ trợ đó vẫn là một chương không thể phai mờ trong ký ức dân tộc Campuchia. Qua nhiều năm, mối quan hệ song phương đã phát triển thành quan hệ đối tác toàn diện bao gồm chính trị, an ninh, thương mại và giao lưu nhân dân.

80 năm trôi qua, Việt Nam không chỉ là một quốc gia trường tồn mà còn là một quốc gia phát triển thịnh vượng. Lịch sử của Việt Nam như lời nhắc nhở rằng, sức bền bỉ là nền tảng của chủ quyền và đoàn kết là chìa khóa cho hòa bình lâu dài.

Từ những hy sinh trong quá khứ đến những cơ hội trong tương lai, Campuchia và Việt Nam đã chứng minh rằng hai nước láng giềng không chỉ là láng giềng - họ có thể là anh em trong cả đấu tranh và hòa bình.