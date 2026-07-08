Nhà hai tầng kiên cố đổ xuống suối do sạt lở

Cầu tràn Km19+200 thuộc tỉnh lộ 137 bắc qua suối Nậm Cuổi bị sạt lở nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Một trụ cầu bị gãy đã sụt lớn, tách ra khỏi mặt cầu. Hai bên cầu đường đi bị đứt gãy, những hàm ếch đã khoét sâu ăn vào mặt đường. Xe cộ và người dân vẫn phải qua lại vì đây là con đường độc đạo nối các bản phía trong của xã Nậm Mạ.