Nhà hai tầng kiên cố đổ xuống suối do sạt lở

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Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu, nhiều điểm sạt lở lớn ở một số bản, các thửa ruộng mới cấy của người dân bị nước lũ tràn về phá hỏng. Một số khu vực hai bên suối Nậm Cuổi của xã Nậm Mạ bị sạt lở sâu.
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Cầu tràn Km19+200 thuộc tỉnh lộ 137 bắc qua suối Nậm Cuổi bị sạt lở nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Một trụ cầu bị gãy đã sụt lớn, tách ra khỏi mặt cầu. Hai bên cầu đường đi bị đứt gãy, những hàm ếch đã khoét sâu ăn vào mặt đường. Xe cộ và người dân vẫn phải qua lại vì đây là con đường độc đạo nối các bản phía trong của xã Nậm Mạ.
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Ngoài ra, nhiều điểm bị sạt lở tại tỉnh lộ 137 khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn. Đoạn qua bản Nậm Mạ đến chiều ngày 7/7 mới có thể lưu thông do lượng đất đá sạt xuống lớn. Bên cạnh đó, dọc tuyến đường này nhiều điểm ta luy dương cao, nếu trong những ngày tới mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao vẫn tiếp tục.
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Để đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân qua cầu tràn Km19+200, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu và xã Nậm Mạ đã căng dây, cắm biển cảnh báo, biển cấm ôtô con, xe tải lưu thông. Chỉ có xe máy và người dân được phép di chuyển qua.
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Phó phòng Quản lý công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu Phạm Trung Nghĩa cho hay, đợt mưa lũ ngày 6/7 khiến cầu tràn hư hỏng nặng. Hiện dự án Cầu bê tông cốt thép tại Km19+200 bắt đầu được triển khai để thay thế cho cầu tràn cũ đã xuống cấp. Dự kiến tiến độ hoàn thành tháng 12/2026.
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Dự án Cầu bê tông cốt thép tại Km19+200 đường Noong Hẻo - Nậm Mạ có tổng mức đầu tư xây dựng 25 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân đã tập kết vật liệu, máy móc thi công công trình. Tại bản Nậm Mạ, một số hộ dân bị đất sạt lở đất đá vào nhà. Ngôi nhà sàn khang trang của anh Khoàng Văn Dạnh nằm phía dưới chân đồi. Trận mưa vừa qua, đất sạt lở tràn vào nhà. Phía trên, các đường nứt lớn chạy dài có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Theo thống kê của UBND xã Nậm Mạ, 10 hộ dân ở bản Ngài Thầu và Nậm Mạ bị ảnh hưởng bởi đất đá sạt vào nhà.
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Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ Ngô Văn Giang cho biết, địa phương đã chủ động, duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở và lên phương án xử lý. Các bản, tổ dân phố đã huy động nhân lực giúp đỡ các hộ dân vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, lương thực, dọn dẹp nhà ở, đường giao thông, nạo vét các tuyến kênh mương để đảm bảo việc tiêu thoát nước.
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Rạng sáng 8/7, nhiều địa phương ở Lai Châu tiếp tục có mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản của người dân. Tại bản Giao Chản (xã Khổng Lào), ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm bên bờ suối của gia đình anh Lý Văn Quang bị sụp đổ hoàn toàn do sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng nhà. Chợ San Thàng thuộc phường Tân Phong nước lũ tràn về nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập, gây hư hại nhiều vật dụng. Tại bản Mỏ (xã Sin Suối Hồ), nước lũ tràn nhanh đã gây ngập úng một số nhà dân…
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Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp, các lực lượng của tỉnh đang chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố
Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.