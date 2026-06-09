Mưa lớn, nước lũ tràn vào khiến hơn 50 m tường đổ sập ở Hà Nội

Sau gần hai giờ mưa lớn kéo dài, một đoạn tường chắn tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai, Hà Nội, bất ngờ đổ sập đêm 8/6, khiến nước từ khu vực đồi phía trên tràn xuống khu dân cư.

Khoảng 21h55 ngày 8/6, đoạn tường chắn của một đơn vị tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai bất ngờ đổ sập sau thời gian dài mưa lớn. Sự cố khiến nước từ khu vực đồi phía trên theo vị trí tường đổ ào ạt tràn xuống khu dân cư bên dưới, kéo theo lượng lớn đất đá và rác thải.

Khu vực xảy ra sự việc.

Ông Phùng Văn Thành (xã Xuân Mai) cho biết, khi chuẩn bị đi ngủ, nghe một tiếng động lớn kèm theo tiếng hô hoán của con trai bên ngoài. Khi chạy ra kiểm tra, ông chứng kiến dòng nước đục ngầu từ trên đồi đổ xuống với tốc độ rất mạnh.

“Tôi chạy vào gọi vợ con chuyển đồ đạc lên cao, dùng vải chắn trước cửa nhưng nước vẫn tràn vào nhà”, ông Thành kể.

Theo ông Thành, nước trong nhà dâng gần nửa mét, khiến nhiều vật dụng và tài sản bị ngâm trong bùn đất. Một căn nhà khác nằm sát vị trí tường đổ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn khi nước dâng tới khoảng một mét.

Một đoạn tường bị đổ sập, nước lũ kèm theo đất đá tràn vào khu dân cư.

Tại hiện trường, đoạn tường chắn dài hơn 50m đã đổ sập hoàn toàn. Ngay dưới chân đồi, một căn nhà cấp bốn không có người ở bị sập phần lớn kết cấu. Cách đó khoảng 10 m, một hộ dân khác bị đổ hơn 20 m tường bao.

Người dân địa phương cho biết dòng nước chảy xiết kéo dài gần một giờ mới giảm dần. Bùn đất, đá và rác thải bị cuốn đi xa hơn 100 m, phủ kín mặt đường giao thông cùng nhiều khu vực dân cư xung quanh.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tối 8/6, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao đến độ cao khoảng 5.000 m.

Đến 22h cùng ngày, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn. Trong đó, huyện Thường Tín có lượng mưa cao nhất với 117 mm, tiếp đến là Vĩnh Thanh 86 mm và Xuân Mai 61 mm. Lượng mưa tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ và sạt lở tại các khu vực đồi dốc.

May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người. Đến khuya 8/6, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai công tác dọn dẹp bùn đất, kiểm tra hiện trường và thống kê thiệt hại.

Sau gần hai giờ mưa lớn kéo dài, một đoạn tường chắn tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai bất ngờ đổ sập trong đêm 8/6, khiến nước từ khu vực đồi phía trên tràn xuống khu dân cư, cuốn theo đất đá và rác thải, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Riêng Hà Nội, đêm 8/6 đến sáng 9/6 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 23 - 25 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi dốc và ven taluy.