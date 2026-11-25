Không hài lòng sau khi bán cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe, một số thành viên nhà Glazer đang tính phương án thoái vốn thêm hoặc bán đứt MU.

Nhà Glazer có thể bán đứt MU. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail , đa số trong sáu anh chị em nhà Glazer cho rằng việc đưa Sir Jim Ratcliffe và INEOS vào MU là sai lầm. Nắm quyền từ năm 2005, gia tộc này đang thảo luận lại kế hoạch dài hạn.

Một số thành viên muốn bán một phần hoặc toàn bộ 48,9% cổ phần còn lại, dù trước đây từng khó thống nhất giữa bán đứt hay chỉ nhượng quyền điều hành bóng đá. Theo thỏa thuận với Ratcliffe, nhà Glazer vẫn giữ quyền bán toàn bộ đội bóng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu.

Gia tộc này cũng lo ngại về định hướng hiện tại dưới thời INEOS. Họ tiếc nuối khi cựu Giám đốc điều hành Richard Arnold ra đi, người phụ trách các hợp đồng thương mại đạt doanh thu khoảng 4 tỷ bảng.

Nhà Glazer còn bất ngờ với sự rời đi của nhiều lãnh đạo cấp cao như cựu quan chức thương mại Victoria Timpson và Giám đốc thương mại Florence Lafaye. Ngoài ra, việc cắt giảm khoảng 300 nhân sự tác động tới khối thương mại, hành chính, khiến cựu nhân viên lo ngại về quan hệ với nhà tài trợ.

Về định giá, nhà Glazer từng cân nhắc bán đứt sau khi nhóm Todd Boehly mua Chelsea giá 4,25 tỷ bảng năm 2022, tin rằng MU đáng giá gấp đôi.

Tuy nhiên, một số thành viên cho rằng họ đã lỡ cơ hội thu tiền khi nhóm Jeff Bezos dẫn đầu mua cổ phần Liverpool, trong thương vụ có thể định giá đội bóng ở mức 5,3 tỷ bảng. Trong khi đó, kế hoạch mua nốt cổ phần nhà Glazer giá khoảng 4 tỷ bảng của Ratcliffe bị đặt dấu hỏi do INEOS gặp khó khăn tài chính.

Tài chính của MU cũng là một yếu tố đáng kể khi đội bóng đối mặt nguy cơ xuống hạng, kịch bản sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu bản quyền truyền hình, cùng dự án sân vận động mới ước tính 2 tỷ bảng.

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