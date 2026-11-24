Thảm bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield đẩy Manchester United vào một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử.

Tỷ lệ rớt hạng của MU tăng vọt. Ảnh: Reuters.

Sau 54 năm, viễn cảnh đội chủ sân Old Trafford phải xuống chơi ở Championship một lần nữa đang trở thành nỗi lo lớn. Những hình ảnh rệu rã tại Anfield hôm 22/11 phơi bày tình trạng đáng báo động của "Quỷ đỏ".

Roy Keane, cựu đội trưởng MU, thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng cũ. Sự bất lực của ông cũng phản ánh tâm trạng chung của người hâm mộ: MU đang phải trả giá cho hàng loạt quyết định sai lầm trong thời gian dài.

Lần gần nhất “Quỷ đỏ” xuống hạng là năm 1974. Kịch bản đó từng được xem là điều không tưởng đối với một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Tuy nhiên, những thống kê mùa này cho thấy cơn ác mộng rớt hạng hoàn toàn có cơ sở với đội chủ sân Old Trafford.

Những con số báo động

Theo thống kê của Telegraph, trong 89 đội bóng từng giành từ 8 điểm trở xuống điểm sau 11 vòng đầu Premier League, có tới 49 đội phải xuống hạng. Riêng nhóm 26 đội có đúng 8 điểm, một nửa đã không thể trụ lại giải đấu.

Trước mùa giải, xác suất MU xuống hạng được đánh giá ở mức 3,2%. Con số này hiện tăng lên 27%, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại Old Trafford.

Không chỉ thiếu điểm số, MU còn bộc lộ những vấn đề lớn về thể lực và khả năng phòng ngự. Đội bóng này chỉ di chuyển trung bình 111,5 km mỗi trận, đứng thứ hai từ dưới lên tại Premier League, chỉ hơn Liverpool. Đáng chú ý, trong khi Liverpool đã có 5 trận giữ sạch lưới, MU vẫn chưa một lần bảo toàn mành lưới.

Với 34 bàn thua, hàng phòng ngự MU hiện tệ nhất trong nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trường hợp của Tottenham mùa trước cũng là lời cảnh báo. Đội bóng thành London chỉ chắc chắn trụ hạng ở vòng cuối dù sau 11 trận đầu, họ đã có tới 18 điểm, nhiều hơn đáng kể so với tình cảnh hiện tại của MU.

MU đang tồn tại quá nhiều vấn đề. Ảnh: Reuters.

Vấn đề nằm ở thái độ thi đấu

Những thống kê có thể phản ánh phong độ, nhưng điều đáng lo hơn là cách các cầu thủ MU thể hiện trên sân. Thất bại trước Liverpool phần nào bị ảnh hưởng bởi chiếc thẻ đỏ sớm của Leny Yoro, song điều đó không thể giải thích toàn bộ sự bạc nhược của đội khách.

Matheus Cunha gây chú ý với tình huống ngã xuống sau pha tranh chấp cùng Alexis Mac Allister, tỏ ra đau đớn trước khi lập tức đứng dậy để đối đầu đối thủ. Bruno Fernandes cũng có hành động tương tự.

Đáng thất vọng hơn là Lisandro Martinez. Trung vệ người Argentina gần như dừng lại khi để Bradley Barcola thoát xuống trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ ba. Đây không phải lần đầu Martinez bị chỉ trích vì thái độ phòng ngự thiếu quyết liệt. Trong trận thua Liverpool 0-7 hồi tháng 3/2023, anh cũng từng có tình huống bất lực trước Mohamed Salah ở khu vực tương tự.

Đội hình MU hiện bị đánh giá có quá nhiều cầu thủ không đáp ứng kỳ vọng. Martinez thậm chí được đồn đoán muốn chuyển đến Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nếu thông tin này chính xác, Mauricio Pochettino cần sớm giải quyết vấn đề nhân sự thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ thiếu cam kết.

Áp lực vì thế đang đè nặng lên tân HLV Pochettino. Ông không chỉ phải cải thiện kết quả mà còn cần khôi phục tinh thần chiến đấu cho một tập thể đang mất phương hướng. Nếu không nhanh chóng thay đổi, MU hoàn toàn có thể biến nỗi ám ảnh xuống hạng thành hiện thực sau hơn nửa thế kỷ.

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