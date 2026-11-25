Tối 25/11, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chính thức xác nhận xóa án treo giò một trận đối với trung vệ Leny Yoro của Manchester United.

Theo thông báo từ trang chủ FA, Ủy ban Kỷ luật Độc lập chấp thuận đơn khiếu nại về quyết định truất quyền thi đấu sai lầm của trọng tài. Cơ quan này khẳng định lý do chi tiết bằng văn bản sẽ được công bố trong thời gian tới.

Với phán quyết này, ngôi sao người Pháp hoàn toàn đủ điều kiện góp mặt trong trận MU tiếp đón Brentford trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 12 Premier League vào lúc 22h00 ngày 28/11.

Hôm 22/11, trong chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool, Yoro phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 8. Trọng tài chính Sam Barrott nhận định trung vệ của MU phạm lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệ của tiền đạo Alexander Isak. Quyết định gây tranh cãi này sau đó cũng nhận được sự đồng tình từ trọng tài VAR John Brooks.

Việc chơi thiếu người từ quá sớm khiến "Quỷ đỏ" sụp đổ và nhận thất bại nặng nề 0-4 ngay trong trận ra mắt của tân HLV trưởng Mauricio Pochettino. Ban lãnh đạo MU lập tức gửi đơn kháng cáo. Phía đội chủ sân Old Trafford lập luận rằng pha đỡ bước một quá dài của Isak khiến tiền đạo này mất kiểm soát trái bóng và không còn cơ hội dứt điểm thuận lợi.

Đây là sai lầm nghiêm trọng thứ hai của tổ trọng tài gây bất lợi cho Manchester United ở mùa giải năm nay. Hồi tháng 9, cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp (PGMOL) phải lên tiếng xin lỗi MU vì công nhận bàn thắng không hợp lệ của Erling Haaland tại Old Trafford. Trong trận derby hôm đó, Man City chỉ còn 10 người từ hiệp một sau thẻ đỏ của Phil Foden nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Sau 11 vòng đấu, MU đứng áp chót trên BXH Premier League với vỏn vẹn 8 điểm.