HLV Paulo Fonseca của Sporting thừa nhận khó khăn trong việc phân tích MU trước cuộc đối đầu tại Champions League rạng sáng 26/11.

MU có chuyến làm khách tại Lisbon. Ảnh: Reuters.

Sporting sẽ tiếp đón MU tại sân Estadio Jose Alvalade vào rạng sáng 26/11 tại vòng phân hạng Champions League. Đây là trận đấu thứ hai của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị HLV trưởng "Quỷ đỏ", sau khi ông được bổ nhiệm thay Michael Carrick trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, màn ra mắt của chiến lược gia người Argentina không mang lại nhiều dữ liệu hữu ích cho đối thủ. MU thảm bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield, nhưng trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tấm thẻ đỏ của Leny Yoro ngay phút thứ 8. Trung vệ người Pháp sau đó được xóa án treo giò nhờ kháng cáo thành công và đủ điều kiện ra sân trước Sporting.

"Tám phút, một thẻ đỏ. Không thể đưa ra bất kỳ phân tích nào", BBC dẫn lại phát biểu của HLV Fonseca. Nhà cầm quân này cho biết ông phải tìm lại những trận đấu của Pochettino khi còn dẫn dắt đội tuyển Mỹ để nghiên cứu cách tổ chức chiến thuật và những phương án mà HLV này thường sử dụng. Dù vậy, Fonseca vẫn chưa thể đưa ra dự đoán chắc chắn về MU.

HLV Fonseca thận trọng với MU. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, HLV Sporting không đồng tình với quan điểm cho rằng "Quỷ đỏ" đang trở thành một tập thể mong manh. "Họ là một đội bóng lớn. Tôi không tin rằng những đội bóng lớn lại dễ bị xem là mong manh đến vậy".

HLV Fonseca cũng nhắc đến màn ngược dòng thắng 3-2 của MU trước đội bóng cũ Roma trong lần chạm mặt gần nhất. Theo chiến lược gia này, sự xuất hiện của một HLV mới càng khiến đội chủ sân Old Trafford trở nên khó đoán.

Pochettino đang đối mặt nhiệm vụ nặng nề. MU chưa thắng trận nào tại Premier League kể từ tháng 8 và để thủng lưới tới 19 bàn trong 6 trận gần nhất. Áp lực vì thế đè nặng lên chiến lược gia người Argentina trước chuyến làm khách tại Lisbon.

Về phía Sporting, Fonseca cũng mới được bổ nhiệm ngày 4/11 sau khi đội bóng Bồ Đào Nha giải phóng hợp đồng của ông với Lyon. Cả hai HLV đều chưa có nhiều thời gian xây dựng dấu ấn, khiến cuộc đối đầu sắp tới càng khó lường.

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