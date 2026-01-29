Nhà đầu tư toàn cầu gom hơn 5.000 tấn vàng trong năm qua

Nhu cầu vàng toàn cầu đã vượt 5.000 tấn trong năm 2025, trong bối cảnh nhà đầu tư tích cực gom vàng do những bất ổn địa chính trị và kinh tế liên tục leo thang.

Trong năm 2025, tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã đạt mức kỷ lục mới 5.002 tấn. Ảnh: Reuters.

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng năm 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã đạt mức kỷ lục mới 5.002 tấn khi những bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào vàng, với giá trị đầu tư cả năm lên tới 555 tỷ USD .

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư toàn cầu đạt cột mốc lịch sử 2.175 tấn, trở thành động lực chính đứng sau một năm tăng trưởng ấn tượng và phá kỷ lục của giá vàng. Cụ thể trên thế giới, các nhà đầu tư đã tích cực tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, đa dạng hóa danh mục và đổ mạnh dòng tiền vào các quỹ ETF vàng, đồng thời bổ sung thêm 801 tấn trong suốt cả năm.

Nhiều nhà đầu tư chi mạnh mua vàng vật chất, với nhu cầu vàng miếng và tiền xu toàn cầu đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỷ USD về giá trị. Hai thị trường lớn là Trung Quốc (tăng 28% so với cùng kỳ) và Ấn Độ (+17%) ghi nhận mức tăng mạnh, chiếm hơn 50% tổng nhu cầu của phân khúc này.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương cũng tích cực gom vàng xuyên suốt năm 2025, với lượng bổ sung thêm lên đến 863 tấn vàng. Dù tổng lượng mua cả năm thấp hơn mốc 1.000 tấn được thiết lập vào 3 năm trước, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố quan trọng và mang tính bổ trợ trong bức tranh tổng thể về nhu cầu vàng toàn cầu.

Đáng chú ý, năm vừa qua, tổng nguồn cung vàng cũng đạt mức cao kỷ lục mới, khi sản lượng khai thác mỏ tăng lên 3.672 tấn, trong khi nguồn cung từ tái chế chỉ tăng nhẹ 3%, tức chỉ ở mức khiêm tốn dù giá vàng đang ở vùng cao.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của WGC, nhận định năm 2025, toàn cầu chứng kiến nhu cầu vàng tăng vọt và giá leo thang mạnh mẽ. "Nhu cầu đầu tư là tâm điểm khi nhiều người đổ xô tiếp cận vàng thông qua mọi kênh có thể, trong khi các phân khúc khác đóng vai trò hỗ trợ", bà nói thêm.

Mặt khác, nhu cầu trang sức chỉ giảm 18% so với cùng kỳ, trong khi giá tăng tới 67%, cho thấy người tiêu dùng vẫn sẵn sàng mua vàng ở mức giá cao; đồng thời các ngân hàng trung ương vẫn kiên định trong việc tăng cường dự trữ.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh khi bất ổn kinh tế và địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026, động lực từ nhu cầu vàng mạnh mẽ của năm ngoái nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì. Ngay trong tháng đầu tiên của năm nay, vàng đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD /ounce, càng khẳng định vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng trong những thời kỳ bất định.