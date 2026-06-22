Nhà đầu tư ồ ạt đặt cược Bitcoin có thể giảm về 52.000 USD

Các nhà giao dịch Bitcoin đang đổ xô mua các hợp đồng quyền chọn bán, đặt cược vào kịch bản đợt bán tháo hiện nay còn có thể kéo dài.

Các nhà đầu tư đang cho rằng kịch bản giá Bitcoin giảm sâu sẽ kéo dài. Ảnh minh họa: Reuters.

Những nhà đầu tư tham gia thị trường Bitcoin đang mạnh tay mua các hợp đồng quyền chọn bán với kỳ vọng đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm sâu xuống vùng 52.000 USD /BTC trong những tuần tới, theo Reuters.

Theo dữ liệu của Laevitas, trong vòng 24 đến 48 giờ qua, sàn giao dịch tiền số Deribit ghi nhận lượng mua mạnh đối với các quyền chọn bán ngắn hạn, với thời gian đáo hạn từ ngày 22/6 đến 31/7.

Các giao dịch đáng chú ý bao gồm quyền chọn bán đáo hạn ngày 22/6 với giá thực hiện 61.500 USD /BTC (337 hợp đồng), quyền chọn bán đáo hạn ngày 3/7 với giá thực hiện 60.000 USD /BTC (116 hợp đồng) và 55.000 USD /BTC (380 hợp đồng).

Ngoài ra, quyền chọn bán đáo hạn ngày 10/7 với giá thực hiện 55.000 USD ghi nhận 540 hợp đồng, quyền chọn bán đáo hạn ngày 31/7 với giá thực hiện 52.000 USD cũng có 314 hợp đồng.

Quyền chọn bán (put option) thường được xem như một công cụ bảo hiểm trước nguy cơ thị trường lao dốc.

Người mua quyền chọn bán có thể bán Bitcoin ở một mức giá xác định trước trong tương lai. Nếu giá thị trường giảm xuống dưới mức đó, họ vẫn có thể bán ở mức giá cao hơn theo hợp đồng trước đó và hưởng phần chênh lệch như một khoản lợi nhuận. Trên Deribit, mỗi hợp đồng quyền chọn đại diện cho 1 Bitcoin.

Làn sóng mua mạnh các quyền chọn bán ở mức giá thực hiện thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại (trên 64.000 USD /BTC) phản ánh tâm lý bi quan rõ rệt của giới đầu tư.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có cơ sở khi hàng loạt yếu tố đang gây áp lực lên thị trường tiền số.

Lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang hỗ trợ đồng USD tăng giá. Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay liên tục ghi nhận dòng vốn rút ra và Strategy - doanh nghiệp niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn.

Cổ phiếu ưu đãi STRC của Strategy đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, thấp hơn đáng kể so với mệnh giá 100 USD , làm khó khăn thêm chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của công ty.

Ông Jeff Dorman, Giám đốc đầu tư của Arca, đã chỉ ra tình thế khó khăn mà Strategy đang đối mặt: hoặc phải bán một lượng lớn Bitcoin và cổ phiếu phổ thông MSTR để hỗ trợ giá cổ phiếu ưu đãi STRC, hoặc tiếp tục chứng kiến toàn bộ cấu trúc vốn của công ty bị bào mòn bởi sự bất ổn mà chính họ đã tạo ra.

Theo dữ liệu Binance, giá Bitcoin đang giao dịch quanh 64.146 USD , tăng 0,18% trong 24 giờ qua. Trước đó, Bitcoin từng tăng lên gần 67.000 USD , nhưng hiện đã đánh mất phần lớn mức tăng khi tâm lý thận trọng quay trở lại thị trường.