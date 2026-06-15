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Kinh doanh

Giá Bitcoin bật tăng mạnh

  • Thứ hai, 15/6/2026 10:04 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Giá Bitcoin bật tăng mạnh lên mức cao nhất gần 2 tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt. Tuy nhiên, thị trường tiền số vẫn đối mặt rủi ro từ lập trường chính sách của Fed.

Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 65.000 USD/BTC. Ảnh: CoinMetric.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất gần 2 tuần sau khi Mỹ và Iran cho biết đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng gần 3% trong phiên giao dịch sáng 15/6 tại châu Á, lên khoảng 65.400 USD. Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thị trường - có thời điểm tăng gần 4% lên 1.731 USD. Trong khi đó, các đồng tiền số vốn hóa nhỏ hơn như Solana và XRP ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Đà phục hồi này diễn ra sau giai đoạn biến động mạnh khiến Bitcoin có lúc rơi xuống dưới 60.000 USD, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Áp lực bán gia tăng khi Strategy - công ty tích lũy Bitcoin lớn nhất thế giới do tỷ phú Michael Saylor đồng sáng lập và cũng là doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin nhiều nhất - tiết lộ đã bán ra một phần rất nhỏ lượng Bitcoin đang sở hữu.

Thông tin trên đã góp phần kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường trong bối cảnh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng ghi nhận dòng vốn rút ra đáng kể.

Pratik Kala, Giám đốc danh mục đầu tư tại quỹ đầu cơ tài sản số Apollo Crypto, nhận định ngưỡng quan trọng tiếp theo đối với Bitcoin là 67.000 USD.

“Đây là vùng giá hội tụ nhiều yếu tố kỹ thuật quan trọng, bao gồm khối lượng giao dịch và các đường trung bình động. Rủi ro liên quan đến Strategy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng thị trường hiện tại đang tạm thời bỏ qua yếu tố này”, ông cho biết.

Tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thỏa thuận hòa bình với Iran “đã hoàn tất” và Mỹ sẽ chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Thông tin này đã thúc đẩy đà tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1%. Giá dầu Brent giảm hơn 4%.

Việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt được đánh giá có thể hỗ trợ các tài sản rủi ro, bao gồm tiền số, trước cuộc họp chính sách đầu tiên trong tuần này dưới sự chủ trì của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng Fed phát đi tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, yếu tố có thể gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa.

Sean McNulty, phụ trách giao dịch phái sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại FalconX, cho rằng tâm điểm của thị trường tuần này sẽ là cuộc họp Fed vào ngày 17/6.

“Thị trường đang kỳ vọng Fed chuyển từ xu hướng nới lỏng sang lập trường trung lập hoặc cứng rắn hơn. Một bất ngờ theo hướng diều hâu sẽ là rủi ro lớn nhất đối với thị trường tiền số trong ngắn hạn”, ông nhận định.

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Ngọc Phương Linh

bitcoin Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa S&P 500 tiền số mỹ iran

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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