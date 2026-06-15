Giá Bitcoin bật tăng mạnh lên mức cao nhất gần 2 tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt. Tuy nhiên, thị trường tiền số vẫn đối mặt rủi ro từ lập trường chính sách của Fed.

Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 65.000 USD/BTC. Ảnh: CoinMetric.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất gần 2 tuần sau khi Mỹ và Iran cho biết đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng gần 3% trong phiên giao dịch sáng 15/6 tại châu Á, lên khoảng 65.400 USD . Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thị trường - có thời điểm tăng gần 4% lên 1.731 USD . Trong khi đó, các đồng tiền số vốn hóa nhỏ hơn như Solana và XRP ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Đà phục hồi này diễn ra sau giai đoạn biến động mạnh khiến Bitcoin có lúc rơi xuống dưới 60.000 USD , chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Áp lực bán gia tăng khi Strategy - công ty tích lũy Bitcoin lớn nhất thế giới do tỷ phú Michael Saylor đồng sáng lập và cũng là doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin nhiều nhất - tiết lộ đã bán ra một phần rất nhỏ lượng Bitcoin đang sở hữu.

Thông tin trên đã góp phần kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường trong bối cảnh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng ghi nhận dòng vốn rút ra đáng kể.

Pratik Kala, Giám đốc danh mục đầu tư tại quỹ đầu cơ tài sản số Apollo Crypto, nhận định ngưỡng quan trọng tiếp theo đối với Bitcoin là 67.000 USD .

“Đây là vùng giá hội tụ nhiều yếu tố kỹ thuật quan trọng, bao gồm khối lượng giao dịch và các đường trung bình động. Rủi ro liên quan đến Strategy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng thị trường hiện tại đang tạm thời bỏ qua yếu tố này”, ông cho biết.

Tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thỏa thuận hòa bình với Iran “đã hoàn tất” và Mỹ sẽ chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Thông tin này đã thúc đẩy đà tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1%. Giá dầu Brent giảm hơn 4%.

Việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt được đánh giá có thể hỗ trợ các tài sản rủi ro, bao gồm tiền số, trước cuộc họp chính sách đầu tiên trong tuần này dưới sự chủ trì của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng Fed phát đi tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, yếu tố có thể gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa.

Sean McNulty, phụ trách giao dịch phái sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại FalconX, cho rằng tâm điểm của thị trường tuần này sẽ là cuộc họp Fed vào ngày 17/6.

“Thị trường đang kỳ vọng Fed chuyển từ xu hướng nới lỏng sang lập trường trung lập hoặc cứng rắn hơn. Một bất ngờ theo hướng diều hâu sẽ là rủi ro lớn nhất đối với thị trường tiền số trong ngắn hạn”, ông nhận định.