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Kinh doanh

50% người mua Bitcoin dưới vùng giá này có thể lãi gấp đôi sau một năm

  • Thứ bảy, 20/6/2026 10:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các nghiên cứu cho thấy nếu nhà đầu tư mua Bitcoin dưới đường SMA 200 tuần, họ sẽ nhận lại mức lợi nhuận trung vị hơn 113% trong vòng một năm sau đó.

Theo chuyên gia, những nhà đầu tư từng mua Bitcoin dưới 62.358 USD đã đạt mức lợi nhuận trung vị hơn 113% trong một năm sau đó. Ảnh minh họa: Reuters.

Ông Thomas Perfumo, chuyên gia kinh tế trưởng của sàn giao dịch tiền số Kraken, cho biết Bitcoin gần đây liên tục dao động quanh một vùng giá mà lịch sử cho thấy thường mang lại cơ hội mua vào hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn, với khả năng tạo ra mức sinh lời đáng kể trong các chu kỳ tiếp theo.

Ngưỡng này là đường trung bình động 200 tuần, phản ánh mức giá trung bình của Bitcoin trong 200 tuần gần nhất. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng dài hạn của thị trường, đồng thời loại bỏ phần lớn nhiễu động từ các biến động giá ngắn hạn, theo CoinDesk. SMA 200 tuần hiện tại của Bitcoin được xác định là 62.358 USD.

Trong 2 tuần qua, giá Bitcoin đã 2 lần giảm xuống dưới đường SMA 200 tuần trước khi phục hồi trở lại trên ngưỡng này. Theo ông Perfumo, đây là tín hiệu đáng chú ý bởi những lần Bitcoin đóng cửa dưới đường SMA 200 tuần là khá hiếm. Kể từ giữa năm 2017, điều này chỉ xảy ra trong khoảng 10% số phiên giao dịch và thường đánh dấu những cơ hội mua vào đặc biệt hấp dẫn.

"Trong quá khứ, những nhà đầu tư mua Bitcoin tại vùng giá này đã đạt mức lợi nhuận trung vị hơn 113% trong vòng một năm sau đó và khoảng 313% sau 2 năm", ông Perfumo cho biết.

Ông cũng giải thích "lợi nhuận trung vị" có ý nghĩa nếu xếp tất cả trường hợp mua Bitcoin dưới đường SMA 200 tuần theo thứ tự từ mức sinh lời thấp nhất đến cao nhất, mức lợi nhuận nằm chính giữa là 113%.

Hay nói cách khác, một nửa số trường hợp ghi nhận mức lợi nhuận cao hơn 113%, trong khi nửa còn lại đạt mức thấp hơn. Đây là cách đo lường khác với lợi nhuận bình quân, vốn có thể bị bóp méo bởi một vài trường hợp tăng giá đột biến.

Đáng nói, bức tranh còn trở nên tích cực hơn khi xét đến rủi ro nắm giữ. Nhà kinh tế trưởng nói thêm việc mua Bitcoin dưới đường SMA 200 tuần không chỉ mang lại mức tăng giá 3 chữ số trong khoảng thời gian 1-2 năm, mà còn đi kèm với mức sụt giảm tương đối hạn chế trong quá trình nắm giữ.

Cụ thể, đối với những nhà đầu tư tích lũy Bitcoin dưới đường trung bình động 200 tuần, thời gian trung vị để khoản đầu tư quay trở lại điểm hòa vốn chỉ là 2 ngày. Đồng thời, mức sụt giảm tối đa trung vị trong vòng một năm tiếp theo chỉ khoảng 9%.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng dữ liệu lịch sử không đảm bảo kết quả trong tương lai. Dù vậy, lịch sử cho thấy là ở các mức giá này thì Bitcoin thường mang lại giá trị đầu tư rất lớn.

Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới mốc 63.000 USD trong phiên 19/6 vừa qua khi các tài sản rủi ro trên toàn cầu đồng loạt chịu áp lực bán ra, xóa sạch mức tăng đạt được hồi đầu tuần nhờ thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Đối với các nhà phân tích kỹ thuật, vùng giá hiện tại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bitcoin đang giao dịch sát đáy của vùng tích lũy gần đây. Nếu không thể phục hồi từ khu vực này, điều đó có thể cho thấy đợt hồi phục vừa qua đã kết thúc. Trong trường hợp giá xuyên thủng vùng đáy 59.000-60.000 USD được thiết lập hồi đầu tháng, thị trường có thể bước vào một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn. Một số nhà giao dịch thậm chí cho rằng mục tiêu giảm tiếp theo có thể nằm quanh mốc 45.000 USD.

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Anh Nguyễn

người mua Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa lợi nhuận trung vị SMA 200 nhà đầu tư tiền số

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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