Nhà Beckham bị điều tra

Nhà Beckham đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ vi phạm thỏa thuận khi xây dựng khu bãi cát rộng khoảng 1.000 foot vuông.

Theo tờ Daily Mail, loạt phim tài liệu mới của Victoria Beckham trên Netflix đang thu hút sự quan tâm những ngày qua. Song, một chi tiết được hé lộ trong loạt phim vô tình khiến vợ chồng cô lọt vào tầm ngắm điều tra của chính quyền địa phương.

Cụ thể, trong phim, vợ chồng Beckham giới thiệu bãi biển nhân tạo trong khu điền trang rộng lớn ở vùng Cotswolds. Bãi biển này nằm ven hồ nhân tạo lớn, xuất hiện trong cảnh hai vợ chồng Beckham ngồi bên cầu gỗ và một căn lều, cùng trò chuyện về tham vọng và tương lai của họ.

Hồ sơ chi tiết và bản vẽ thời điểm đó nêu rõ vùng ven hồ phải được bố trí theo phong cách “công viên tự nhiên”, với đồng cỏ hoa dại, cây bản địa cùng các loại bụi cây, tạo môi trường sống cho chim làm tổ, động vật nhỏ và côn trùng. Còn thực tế, sự xuất hiện của một khu bãi cát rộng 1.000 foot vuông (hơn 90 m2) được cho là nằm ngoài thỏa thuận xây dựng.

Vợ chồng Beckham bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm cam kết quy hoạch. Ảnh: IGNV.

Theo nguồn tin, chính quyền West Oxfordshire đang mở cuộc điều tra về khu bãi cát này của nhà Beckham, sau khi nhận được đơn khiếu nại. Hiện, hội đồng đang điều tra xem liệu việc xây dựng nó có vi phạm cam kết quy hoạch ban đầu hay không.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về khả năng vi phạm quy hoạch và sẽ tiến hành điều tra", Hội đồng quận West Oxfordshire xác nhận.

Trước những tranh cãi về việc vi phạm quy hoạch xây dựng, vợ chồng cựu danh thủ Anh vẫn giữ im lặng.

Vợ chồng Beckham có bốn người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi). Mỗi người đang theo đuổi con đường riêng. Brooklyn với ẩm thực và nhiếp ảnh, Romeo làm người mẫu, Cruz theo đuổi âm nhạc, còn Harper bắt đầu bước chân vào lĩnh vực làm đẹp.

Gần đây, con trai cả của David và Victoria Beckham - Brooklyn Beckham đang trở thành tâm điểm chú ý khi tin đồn “rạn nứt âm thầm” trong gia đình tiếp tục lan rộng.

Brooklyn và vợ là Nicola Peltz đã không xuất hiện tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, cũng như không tham gia buổi ra mắt bộ phim tài liệu mới của Victoria trên Netflix. Trong phim, Brooklyn chỉ xuất hiện ngắn ngủi qua các đoạn video tư liệu thời thơ ấu, làm dấy lên đồn đoán về khoảng cách giữa anh và mẹ.