Nguyên Tổng giám đốc Công ty Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ hầu tòa

Trần Văn Phúc và Đặng Minh Thừa được xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của Công ty CP Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) để tặng quà, chi công tác không đúng quy định, gây thiệt hại số tiền 550 triệu đồng.

Ngày 25/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử bị cáo Trần Văn Phúc (SN 1972), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đặng Minh Thừa (SN 1977), nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Chủ tịch HĐQT CIPCO, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Trương Văn Tiên (SN 1984, nguyên Trưởng phòng) và Trần Ngọc Trung (SN 1987, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh CIPCO) cùng về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Trần Văn Phúc, Trần Ngọc Trung và Trương Văn Tiên.

Tại phiên tòa, bị cáo Thừa vì lý do sức khỏe không đảm bảo, nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư đề nghị triệu tập một số người liên quan. HĐXX cho rằng đại diện các công ty đã có lời khai trong hồ sơ vụ án nên phiên tòa tiếp tục diễn ra.

Theo cáo trạng, Phúc là Tổng giám đốc CIPCO và được ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO. Thừa là Chủ tịch HĐQT CIPCO và được SCIC quyết định ủy quyền đại diện phần vốn tại CIPCO.

Quá trình thực hiện, Phúc và Thừa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà, chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỷ đồng . Trước khi sự việc được Cơ quan CSĐT phát hiện, đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO số tiền 1,55 tỷ đồng .

Hành vi của Phúc và Thừa được xác định là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.

Số tiền này được chi tặng quà cho một số cán bộ, lãnh đạo tại TP Cần Thơ nhằm mục đích chào hỏi, tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Quá trình điều tra xác định việc một số cán bộ, lãnh đạo nói trên nhận quà tặng của SCIC và CIPCO chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhận hối lộ.

Ngoài ra, Phúc cùng với Tiên, Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc Công ty Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng số tiền 942 triệu đồng; đồng thời thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty Nam Mỹ số tiền 150 triệu đồng.

Tổng số tiền Phúc, Tiên được xác định lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng . Trung theo chỉ đạo của Phúc và Tiên, được xác định đã lạm dụng chiếm đoạt 942 triệu đồng.