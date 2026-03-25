Người đàn ông ra tay sát hại tình địch

Biết vợ quan hệ tình dục với người khác, ban đầu ông Thành đành chấp nhận do bản thân mắc bệnh nhưng khi thấy tần suất vợ quan hệ với tình địch nhiều hơn, ông Thành ra tay hành hung khiến tình địch tử vong.

Ngày 24/3, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, ở xã Đông Anh) mức án 25 năm tù về các tội "Giết người; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cáo buộc cho rằng Thành và bà L. (50 tuổi) là vợ chồng, bán thịt lợn ở chợ Lý Nhân. Còn anh N. (46 tuổi) là chủ quán cắt tóc trong chợ.

Từ tháng 10/2024, Thành phát hiện vợ và ông N. quan hệ tình dục với nhau. Ban đầu Thành ngăn cấm vợ nhưng sau đó vì bệnh tật của bản thân, bị cáo "buông xuôi". Sau đó, do bà L. và ông N. gặp nhau quan hệ tình dục nhiều hơn, nên Thành ngăn cấm.

Khoảng 14h ngày 26/4/2025, ông N. sang quầy bán thịt lợn của bà L. để cùng ăn trưa, sau đó quan hệ tình dục với nhau tại đây. Chiều cùng ngày, bị cáo Thành ra thấy vợ và nhân tình đang ngồi, trong tình thế ông N. chỉ mặc quần lót. Bực tức, ông Thành lao vào cắn bà L., cầm ghế vụt ông N.

3 người vật lộn, ông Thành lấy dao đâm ông N. Khi nạn nhân bỏ chạy, bị cáo tiếp tục đuổi theo, đâm tiếp một nhát vào vùng ngực trái tình địch.

Sau khi gây án, Thành lấy hung khí đi cất. Ông N. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan tố tụng, bà L. không bị xử lý tội "vi phạm chế độ một vợ, một chồng" do chỉ quan hệ tình dục nhiều lần với ông N. nhưng không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng.