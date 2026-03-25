Thông tin vụ 'bị ngăn cản tình cảm, thanh niên động tay với phụ huynh'

Liên quan vụ phụ huynh xô xát với 2 nam thanh niên gần Trường THCS Lê Mao gây xôn xao dư luận, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) khẳng định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhắc nhở, không liên quan đến chuyện tình cảm như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 24/3, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết ngay sau khi nắm bắt vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã nhanh chóng mời các cá nhân liên quan lên làm việc để xác minh.

Kết quả ban đầu cho thấy, vào chiều 23/3, một phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Lê Mao đến đón con sau giờ tan học. Tại khu vực trước cổng trường, người này gặp 2 nam thanh niên (16 và 17 tuổi) và đã nhắc nhở, đề nghị không rủ rê con mình đi chơi.

Hình ảnh phụ huynh xô xát với nam thanh niên gần trường học ở Nghệ An gây xôn xao.

Trong quá trình trao đổi, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại. Do không kiềm chế được cảm xúc, người phụ huynh đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một trong 2 thanh niên. Bị tấn công, nam thanh niên này phản ứng lại, khiến phụ huynh bị rách da, chảy máu.

Vụ việc sau đó được người dân xung quanh kịp thời can ngăn và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm việc, các bên đã thống nhất hòa giải, không có khiếu nại hay đề nghị xử lý thêm.

Công an phường Thành Vinh khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc liên quan đến việc "ngăn cản chuyện tình cảm" là không đúng sự thật. Thực tế, nữ sinh chỉ có mối quan hệ quen biết với một trong 2 nam thanh niên, mâu thuẫn phát sinh đơn thuần trong quá trình trao đổi trước cổng trường.