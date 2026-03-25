Hơn 5 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa về Hà Nội

Trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 2, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện 2 ôtô vận chuyển hàng trăm thùng lạp xưởng đông lạnh in chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đơn vị phát hiện, tạm giữ 2 xe vận chuyển 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, đang trên đường vận chuyển về thành phố Hà Nội.

Cụ thể, ngày 22/3, trong quá trình tuần tra Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng CSGT đã phát hiện 2 ôtô vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Vị trí phát hiện tại Km163+900 Quốc lộ 2, thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa.

Lực lượng Công an kiểm tra xe vận chuyển lạp xưởng.

Qua kiểm tra, trên 2 xe đang chở tổng cộng 350 thùng carton bên trong chứa lạp xưởng đông lạnh với tổng khối lượng 5.250 kg. Toàn bộ hàng hóa được đóng gói, bảo quản lạnh, trên bao bì có chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các lái xe gồm: Nông Đình Sơn (SN 1996) và Nông Xuân Diện (SN 1987) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên, đồng thời khai nhận được thuê vận chuyển từ Tuyên Quang đi Hà Nội để tiêu thụ. Số lạp xưởng nói trên đã được lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh không có nhãn mác, không được kiểm định chất lượng.

Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Khi phát hiện các trường hợp kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nghi vấn vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.