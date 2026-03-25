Mượn tiền mua đất, lừa đảo 4,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, do cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, Mai lợi dụng sự tin tưởng của ông Trần Trường A. (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) để đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất.

Đối tượng Mai (bìa phải) tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vào ngày 6/6/2025, Mai ký kết hợp đồng vay của ông A. số tiền 4,5 tỷ đồng với lý do dùng để mua đất của ông Lê Thanh L. (SN 1969, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), đồng thời hứa hẹn sau khi hoàn tất việc mua đất sẽ thế chấp vay ngân hàng để hoàn trả.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Mai không thực hiện việc mua đất như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân, không có khả năng hoàn trả, chiếm đoạt toàn bộ số tiền 4,5 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.