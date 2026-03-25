Khởi tố 7 đối tượng liên quan đến Thẩm mỹ viện quốc tế Vera

Công an phường Khương Đình (Hà Nội) đang điều tra xác minh vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra từ ngày 11/6/2025 tại Viện Thẩm mỹ quốc tế Vera, địa chỉ số 208 Thượng Đình, phường Khương Đình, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Trí (SN 2001, trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) là chủ hộ kinh doanh "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera", trực tiếp tổ chức thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật điều trị nam khoa.

Tuy nhiên, cơ sở Vera không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, chưa đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực phòng khám, không có bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng nào có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đồng thời, việc thực hiện kỹ thuật tiêm chất làm đầy filler vào dương vật không có trong danh mục kỹ thuật và phạm vi phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của Bộ Y Tế.

Các đối tượng trong vụ việc.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Trí được Nguyễn Thị Hoàn (SN 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ) giúp sức. Trí và Hoàn đã chỉ đạo nhóm truyền thông do Nguyễn Dương Luân (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) phụ trách và nhóm kỹ thuật viên do Phạm Thành Trung (SN 1996, trú tại Hà Nội) phụ trách thực hiện các hành vi: Quảng cáo, tư vấn sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ bằng cấp của đội ngũ nhân viên, gian dối về hiệu quả và điều kiện chuyên môn, chỉ đạo nhân viên giả làm bác sĩ thực hiện việc tư vấn và thực hiện dịch vụ tiêm tăng kích thước trong khi nhân viên chưa từng qua trường lớp đào tạo hay có chứng chỉ hành nghề liên quan đến ngành Y.

Đưa ra thông tin tư vấn gian dối về loại thuốc/vật tư sử dụng để tiêm tăng kích thước dương vật cho khách. Thực tế, Trí và Hoàn chỉ đạo nhân viên chỉ tiêm nước muối sinh lý hoặc filler Aline Vip sản phẩm trôi nổi không được phép lưu hành tại Việt Nam vào dương vật của khách để thu lợi nhuận.

Từ đó làm khách hàng lầm tưởng về sản phẩm được sử dụng, tin tưởng được sử dụng dịch vụ như được tư vấn, trong khi dịch vụ thực tế không đúng như quảng cáo và không bảo đảm chất lượng. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tăng kích thước dương vật đã nhiều lần bỏ tiền mua gói dịch vụ tại cơ sở Vera, nhưng chỉ thấy tác dụng tạm thời không nhận được tác dụng như mong muốn và đúng như cam kết từ cơ sở Vera.

Trí, Hoàn cùng Trung đã chỉ đạo 3 kỹ thuật viên gồm Hoàng Thị Thanh Huyền, Phạm Thị An, Ngô Đức Thọ giả danh làm bác sĩ để thực hiện việc tư vấn và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật cho khách bằng cách tiêm chất làm đầy filler Aline Vip và nước cất vào dương vật.

Quá trình thực hiện hành vi, bước đầu, cơ quan Công an đã xác định các đối tượng thu lợi từ khách hơn 676 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành khởi tố vụ án hình sư, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Dương Luân, Phạm Thành Trung, Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đức Thọ về hành vi "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP Hà Nội phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên liên hệ Công an phường Khương Đình (địa chỉ 314 Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội) để phối hợp giải quyết theo quy định.