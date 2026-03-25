Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng khiến nạn nhân tử vong

  • Thứ tư, 25/3/2026 09:26 (GMT+7)
Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đã truy xét, bắt "nóng" đối tượng Nguyễn Minh Đô (SN 2002, thường trú tại ấp 3A, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ), đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản ở xã Vĩnh Viễn.

Vào khoảng 7h30 ngày 22/3, cơ quan Công an tiếp nhận được thông tin trên Tỉnh lộ 931 (đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) xảy ra một vụ cướp giật tài sản.

Qua xác minh ban đầu, ông T.P.Đ. (SN 1960) cùng vợ là bà Đ.T.P.A. (SN 1969, cùng ngụ ấp 7, xã Vĩnh Viễn) đang điều khiển môtô lưu thông trên Tỉnh lộ 931, thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe đi cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ bà A., rồi tăng tốc bỏ chạy về hướng trung tâm xã Vĩnh Viễn.

Bat doi tuong, Cuop giat day chuyen anh 1

Đối tượng Nguyễn Minh Đô.

Lập tức, vợ chồng ông Đ. đuổi theo đối tượng, khi qua dốc cầu Trâm Bầu (thuộc ấp 1, xã Vĩnh Viễn), thì ông Đ. bị lạc tay lái và ngã xuống đường. Vợ chồng ông Đ. được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Vĩnh Viễn để cấp cứu, nhưng bà A. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp với các Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án. Nhiều tổ trinh sát có kinh nghiệm được triển khai, tổ chức truy xét nóng theo các hướng.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy bắt bằng được thủ phạm, sau 23 giờ gây án, các trinh sát đã truy bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Nguyễn Minh Đô trên đường lẩn trốn.

Bat doi tuong, Cuop giat day chuyen anh 2

Đối tượng Đô lúc trên đường tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, Đô khai nhận do không có tiền tiêu xài, nên khi thấy bà A. có đeo dây chuyền vàng nên cướp giật tài sản. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng Đô mang đi bán được số tiền 30 triệu đồng.

Trần Lĩnh/Công an nhân dân

