Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) không tạo được bất ngờ khi để thua Cai Yanyan với tỷ số 0-2 ở trận chung kết đơn nữ giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025 tại TP.HCM chiều 14/9.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ ở trận chung kết Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025. Ảnh: HTV Thể thao.

Ở set đầu tiên, Thùy Linh nhập cuộc đầy tự tin và có những pha cầu chính xác để bám đuổi đối thủ. Tuy nhiên, sau quãng điểm đầu cân bằng, Cai Yanyan tận dụng lợi thế chiều cao và lối đánh bền bỉ để nới rộng cách biệt.

Dù tay vợt Việt Nam liên tục nỗ lực rút ngắn bằng những pha tấn công nhanh, kinh nghiệm và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu giúp Yanyan duy trì thế dẫn điểm và khép lại set 1 với tỷ số 21-17.

Sang set hai, Thùy Linh có màn trở lại ấn tượng. Cô khởi đầu bằng chuỗi lên điểm liên tiếp, nhanh chóng tạo khoảng cách và dẫn 11-6 ở quãng nghỉ giữa hiệp. Thế nhưng, càng về cuối, Cai Yanyan càng thể hiện sự lì lợm, kiên nhẫn trong từng pha cầu bền.

Dù Thùy Linh có thời điểm chạm gần set point, bản lĩnh của Yanyan lên tiếng ở những pha bóng quyết định, giúp cô lội ngược dòng để thắng 23-21, qua đó ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc.

Tuy thất bại, Thùy Linh vẫn để lại dấu ấn đậm nét với chuỗi trận bất bại trên hành trình vào chung kết. Tay vợt 27 tuổi lần lượt vượt qua Liang Ting Yu (Đài Loan), Kisona (Malaysia), Thamonwan (Thái Lan) và Kim Min-ji (Hàn Quốc). Đây là lần thứ tư liên tiếp Thùy Linh góp mặt trong trận chung kết đơn nữ tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng, khẳng định sự ổn định và đẳng cấp hàng đầu của tay vợt số một Việt Nam.

Trong khi đó, Cai Yanyan có hành trình đầy bất ngờ khi lần lượt đánh bại bốn tay vợt Ấn Độ là Ira Sharma, Shriyanshi, Tanvi Sharma và Ashmita Chaliha để giành quyền tranh ngôi vô địch.