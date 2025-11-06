Nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở TP.HCM

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc xếp hàng giờ thể dục; sau đó, nhóm học sinh hẹn nhau vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Nữ sinh bị các học sinh khác đánh. Ảnh cắt từ clip.

Chiều tối 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng tại Trường Trung học Cơ sở An Điền, phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh nữ cùng trường vây đánh tại khu vực nhà vệ sinh.

Trong clip, nhóm này liên tục dùng tay đánh, chân đạp khiến nữ sinh bị khụy gối, ôm đầu chịu đòn.

Đáng chú ý, nhiều học sinh khác đứng xem nhưng không can ngăn.

Các video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, kèm theo nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để phòng ngừa bạo lực học đường.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra ngày 31/10. Qua xác minh, có 6 học sinh thuộc nhiều lớp khác nhau tham gia đánh bạn.

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc xếp hàng giờ thể dục; sau đó, nhóm học sinh hẹn nhau vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Sau vụ việc, nhà trường làm việc với phụ huynh các bên liên quan.

Do có tranh cãi giữa phụ huynh, nhà trường đã báo cáo công an địa phương để hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự.

Sáng 3/11, Trường Trung học Cơ sở An Điền tổ chức cuộc họp với đầy đủ phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh liên quan.

Tại buổi làm việc, từng học sinh viết bản tường trình, thừa nhận hành vi, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Phụ huynh học sinh vi phạm cũng xin lỗi và thống nhất chịu toàn bộ chi phí thăm khám, thuốc men và đi lại cho gia đình nạn nhân.

Phụ huynh nữ sinh bị đánh đề nghị xử lý nghiêm, thậm chí buộc thôi học và chuyển hồ sơ đến cơ quan công an.

Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Điền khẳng định nhà trường nhận trách nhiệm, đồng thời căn cứ Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT và các quy định hiện hành để áp dụng hình thức kỷ luật ở mức cao nhất đối với 6 học sinh vi phạm.

Nhà trường cho biết sẽ công khai hình thức kỷ luật trong tiết chào cờ đầu tuần để răn đe, phối hợp tư vấn tâm lý cho học sinh vi phạm, yêu cầu xóa toàn bộ hình ảnh, clip liên quan trên mạng xã hội và trong thiết bị cá nhân. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp phụ huynh giám sát việc thực hiện.

Nhà trường đề nghị phụ huynh đưa nữ sinh bị đánh đi kiểm tra sức khỏe để có hướng xử lý nếu phát hiện thương tích. Toàn bộ chi phí liên quan do gia đình các học sinh vi phạm chi trả.

Vụ việc tiếp tục được theo dõi và xử lý theo quy định, nhằm ngăn ngừa bạo lực học đường trong thời gian tới.