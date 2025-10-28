Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Nguyên nhân miền Trung mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi trong biển nước

  • Thứ ba, 28/10/2025 09:39 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Mưa lũ, ngập lụt đang bủa vây miền Trung và chuyên gia lý giải nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn này.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết, do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió đông ẩm hoạt động từ mực 1.500-5.000 m, đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung. Các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

Lu lich su mien Trung anh 1

Mưa lũ, ngập lụt khiến cuộc sống người dân miền Trung gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Vương.

Dự báo trong hai ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế từ nay đến hết ngày 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 800 mm.

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200 mm, cục bộ mưa rất to trên 350 mm.

Từ đêm 29 và ngày 30/10, khi gió đông xu hướng giảm dần, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Từ đêm 30/10, mưa lớn xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Cũng theo ông Khiêm, từ nay đến hết năm 2025, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2-3 cơn và ảnh hưởng đến nước ta khả năng còn khoảng 1-2 cơn.

Từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12, các đợt mưa vừa, mưa to có thể tiếp tục xuất hiện ở Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tháng 11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%, có nơi cao hơn, trong đó, Bắc Bộ ở mức xấp xỉ, ngoại trừ vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20%.

Tháng 12/2025, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến từ 250 tới 580 mm, ở mức cao hơn 50-150 mm; Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 15-40 mm, trong đó Hà Tĩnh 80-150 mm, thiếu hụt 5-10 mm. Các khu vực khác, tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cao hơn 10-40 mm.

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Ngày 27/10, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h có nơi trên 400 mm như trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 870,4 mm; trạm Hồ An Long (TP Đà Nẵng) 403,6 mm; trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 411,4 mm...

