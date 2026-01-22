Nguyên nhân ban đầu tai nạn khiến 4 người thương vong ở Huế

Hai xe di chuyển trên đường thì xảy ra va chạm làm một người ngã ra đường, đúng lúc này tài xế xe tải đi ngược chiều không xử lý kịp, tông vào nhiều phương tiện khác.

Liên quan vụ xe tải tông nhiều phương tiện làm 4 người thương vong, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn là do hai phương tiện (chưa rõ người cầm lái) đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Quảng (TP Huế) thì xảy ra va chạm, xe đổ làm một người ngã ra gần giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đúng lúc này anh Trần Văn Q. (trú đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển xe tải mang biển số 75A - 386.30 di chuyển ngược chiều xử lý và tránh không kịp nên tông liên tiếp vào ít nhất 4 phương tiện chủ yếu là xe máy, xe đạp làm hai người chết tại chỗ và hai người khác bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội CSGT số 1 Phòng CSGT TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an phường Phong Quảng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân cụ thể vụ việc và các tình tiết liên quan đang được lực lượng chức năng làm rõ trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Cách đây gần 10 ngày, tại Thanh Hoá cũng vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 9 người thương vong. Cụ thể, khoảng 3h40 ngày 14/1 ôtô khách BKS 38C-229.xx do Phan Văn Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45). Khi đến Km 334+300 đoạn qua xã Nhạ Lọc (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) đâm va vào đuôi xe đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ôtô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ôtô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ-moóc (không va chạm với xe 16 chỗ). Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người chết, 5 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Phan Văn Tr. điều khiển xe khách không chú ý quan sát nên đâm va vào đuôi xe đầu kéo.