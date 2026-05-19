Nguyên nhân ban đầu 5 thiếu niên đuối nước thương tâm ở Phú Thọ

Theo xác minh ban đầu, nhóm học sinh ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ rủ nhau đi bắn chim, tắm sông tại khu vực ven sông Lô thì xảy ra tai nạn khiến 5 em tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hoàng/Tiền Phong.

Chiều 18/5, vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh bị tử vong xảy ra tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Đến 19h, UBND xã Sông Lô đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nhóm gồm 9 thiếu niên nam, sinh năm 2012 và 2013, cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều rủ nhau đi bắn, bẫy chim và xuống sông tắm.

Trong lúc vui chơi, 5 em không may ngã xuống khu vực nước sâu và bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, động viên gia đình các cháu gặp nạn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 5 nạn nhân gồm: Nguyễn Thanh L (SN 2013, trú tại Yên Kiều); Bùi Xuân N, Nguyễn Minh Q, Nguyễn Công Tr và Nguyễn Viết T (cùng SN 2012, trú tại Yên Phú).