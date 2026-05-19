Nguyên nhân ban đầu 5 thiếu niên đuối nước thương tâm ở Phú Thọ

  • Thứ ba, 19/5/2026 09:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo xác minh ban đầu, nhóm học sinh ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ rủ nhau đi bắn chim, tắm sông tại khu vực ven sông Lô thì xảy ra tai nạn khiến 5 em tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hoàng/Tiền Phong.

Chiều 18/5, vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh bị tử vong xảy ra tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Đến 19h, UBND xã Sông Lô đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nhóm gồm 9 thiếu niên nam, sinh năm 2012 và 2013, cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều rủ nhau đi bắn, bẫy chim và xuống sông tắm.

Trong lúc vui chơi, 5 em không may ngã xuống khu vực nước sâu và bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, động viên gia đình các cháu gặp nạn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 5 nạn nhân gồm: Nguyễn Thanh L (SN 2013, trú tại Yên Kiều); Bùi Xuân N, Nguyễn Minh Q, Nguyễn Công Tr và Nguyễn Viết T (cùng SN 2012, trú tại Yên Phú).

Một học sinh tử vong, một học sinh mất tích trên sông Nho Quế

Trong lúc cứu bạn bị đuối nước tại khu vực chân Thủy điện Nho Quế 3, nam sinh lớp 10 ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang không may bị nước cuốn trôi cùng một học sinh khác.

20:13 16/5/2026

Bơi qua đập thủy lợi sau chầu nhậu, người đàn ông mất tích

Người đàn ông ở Quảng Ngãi bơi qua đập Gò Lang thì bị đuối nước, mất tích giữa dòng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

07:00 1/5/2026

Hai cháu bé tử vong thương tâm khi tắm suối

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong.

20:22 27/4/2026

Theo Viết Hà/Tiền Phong

đuối nước Phú Yên học sinh đuối nước đuối nước thương tâm phú thọ

