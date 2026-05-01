Bơi qua đập thủy lợi sau chầu nhậu, người đàn ông mất tích

  Thứ sáu, 1/5/2026 07:00 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Người đàn ông ở Quảng Ngãi bơi qua đập Gò Lang thì bị đuối nước, mất tích giữa dòng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Tối 30/4, trao đổi với phóng viên, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, hiện các lực lượng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ông N.L. (54 tuổi, trú thôn 5, xã Vạn Tường) trong lúc ngồi nhậu cùng nhóm khoảng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang (xã Vạn Tường) đã bất ngờ xuống nước, bơi sang bờ bên kia.

Triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, khi bơi ra đến giữa đập, ông L. có dấu hiệu đuối sức rồi chìm xuống nước, mất tích ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường phối hợp cùng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án tìm kiếm.

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ cũng huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng, phối hợp với 9 dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng duy trì khẩn trương.

Người đàn ông đá vào mặt, đánh túi bụi phụ nữ tại quán nhậu

Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở Nha Trang bị người đàn ông tấn công thô bạo ngay tại quán nhậu. Công an đã vào cuộc khẩn trương xác minh danh tính người đàn ông này.

17:43 26/4/2026

Tài xế 'liêu xiêu' rời quán nhậu được CSGT dìu vào chốt lập biên bản

Đêm 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện tài xế xe máy vi phạm ở mức cao, chân đi không vững song vẫn điều khiển phương tiện.

11:19 21/1/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Vi sao hon 250 tan ngao chet trang bai o Ha Tinh? hinh anh

    Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

    2 giờ trước 21:00 1/5/2026

    0

    Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải dịch bệnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

