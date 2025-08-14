Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguy cơ 'vỡ' tiến độ dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên

  • Thứ năm, 14/8/2025 21:26 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Trước việc nhiều nhà máy thủy điện chần chừ cắt điện để công nhân có thể thi công dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, EVN lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án khi Thủ tướng vừa chỉ đạo phải xong trước ngày 19/8.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ giải quyết khó khăn trong bố trí cắt điện phục vụ thi công kéo dây dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Theo EVN, từ ngày 1/8, công tác cắt điện, giao đường dây và giao chéo đã được triển khai. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành 4/15 điểm giao chéo, còn 11 điểm chưa thực hiện. Trong số này, có 4 điểm không thể tiến hành do chưa nhận được sự đồng thuận từ một số nhà máy thủy điện (Tà Thàng, Sông Bạc, Trạm Tấu). Cùng với đó, một số nhà máy chậm phản hồi, gửi xác nhận là Vĩnh Hà, Bắc Hà, Sông Lô 6, Sông Lô 4, Sử Pán 1, Bản Hồ, Nậm Sài.

Dù EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã nhiều lần làm việc trực tiếp với các chủ nhà máy thủy điện. Song tiến độ cắt điện các đường dây giao chéo đang bị chậm, ảnh hưởng lớn tới tiến độ tổng thể dự án, trong khi dự án phải hoàn thành trước ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

duong day 500 kv anh 1

EVN đề xuất cắt điện các đường dây giao chéo đúng thời gian EVNPMB1 đã đăng ký.

Trước tình huống trên, EVN kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cắt điện các đường dây giao chéo đúng thời gian EVNPMB1 đã đăng ký; đồng thời xem xét sửa đổi khoản 4, điều 54 Thông tư 06 theo hướng tăng quyền chủ động cho NSMO trong phê duyệt lịch cắt điện.

"Việc này sẽ giảm bớt khó khăn cho các chủ đầu tư khi triển khai các công trình điện có liên quan đến nhiều đơn vị quản lý vận hành", EVN cho hay.

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Thủ tướng nhấn mạnh đường dây này không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng giải tỏa công suất các nguồn điện ở khu vực Tây Bắc, mà còn là giải pháp nhằm tận dụng tối đa nguồn điện giá rẻ như thủy điện...

Trước tình hình khối lượng công việc lớn, thời gian lại ít và để giải quyết các vấn đề phát sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập Tổ công tác chỉ huy tiền phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải đảm bảo hậu cần, khắc phục khó khăn trong sinh hoạt của công nhân tại các vị trí khó; đồng thời chỉ đạo quân đội và các đơn vị liên quan phải tổ chức ngay lán trại, bếp ăn dã chiến để công nhân bám trụ công trường, tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe, đặc biệt bảo đảm vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường với tinh thần "làm đến đâu, phải sạch đến đấy, làm xong phải gọn gàng".

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 19/8 nhất định phải hoàn thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Nắng nóng cực đoan kéo dài, có lo thiếu điện?

Theo dự báo từ nay đến cuối năm 2025, nguồn điện cung ứng về cơ bản vẫn đảm bảo nhu cầu. Tuy nhiên, nếu xảy ra các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường nguy cơ sẽ khiến hệ thống điện chịu áp lực rất lớn.

19:45 8/8/2025

Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện miền Bắc phá đỉnh lịch sử

Các tỉnh thành miền Bắc (không bao gồm Hà Nội) vừa ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất lịch sử với công suất gần 19.000 MW, giữa lúc khu vực bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

12:31 5/8/2025

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    EVN là công ty thuộc sở hữu Nhà nước chuyên cung cấp điện. Tập đoàn hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty kinh doanh điện và 1 tổng công ty phụ trách lĩnh vực truyền tải điện.

    • Thành lập: 1994
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

