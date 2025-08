Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện miền Bắc phá đỉnh lịch sử

Các tỉnh thành miền Bắc (không bao gồm Hà Nội) vừa ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất lịch sử với công suất gần 19.000 MW, giữa lúc khu vực bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

17 tỉnh, thành phố miền Bắc lập kỷ lục tiêu thụ điện trong ngày 4/8. Ảnh: Lê Hiếu.

Công suất tiêu thụ điện tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc (không bao gồm Hà Nội) do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý vừa ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất từ trước tới nay trong bối cảnh khu vực đang bước vào cao điểm nắng nóng kéo dài.

Theo EVNNPC, vào lúc 22h30 ngày 4/8, công suất tiêu thụ điện trên toàn hệ thống đạt 18.983,9 MW, sản lượng điện thương phẩm lên tới 393,090 triệu kWh - đều là các mức cao nhất từng ghi nhận từ trước tới nay.

So với đỉnh cũ vào lúc 22h30 ngày 18/7, công suất tăng thêm 52,9 MW (+0,3%) và sản lượng tăng 3,7 triệu kWh (+1%).

Ba ngày đầu tháng 8 cũng ghi nhận mức tiêu thụ điện rất cao, tăng liên tục, sản lượng mỗi ngày đều trên 380 triệu kWh.

Đặc biệt, tính từ đầu tháng 6 đến nay, công suất đỉnh tại miền Bắc đã tăng gần 900 MW, từ 18.084 MW (ngày 2/6) lên 18.983,9 MW (ngày 4/8). Đây là mức tăng đột biến trong thời gian ngắn, phản ánh rõ sức ép mà hệ thống điện khu vực đang phải đối mặt trong mùa nắng nóng kéo dài.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thực tế có thể cao hơn 2-4 độ C so với dự báo, tùy thuộc vào bề mặt như bê tông, đường nhựa. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TẠI MIỀN BẮC Nguồn: EVNNPC. Nhãn 2024 2/6/2025 17/7/2025 18/7/2025 4/8/2025 Mức tiêu thụ MW 17300 18084 18242 18931 18983

Tình trạng oi nóng tiếp diễn, nhiều địa phương duy trì nền nhiệt trên 39 độ C, độ ẩm cao khiến cảm giác ngột ngạt kéo dài, đặc biệt vào buổi tối - thời điểm nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh tăng vọt.

Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, EVNNPC kêu gọi người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm 13-15h và 20-23h hàng ngày; tắt thiết bị khi không sử dụng, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn. Điều hòa nên cài đặt nhiệt độ 26-27 độ C, kết hợp quạt để làm mát hiệu quả và tiết kiệm.

Ngoài ra, các hộ gia đình nên thay thiết bị cũ, hiệu suất thấp bằng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng, đồng thời theo dõi lượng điện qua website hoặc app chăm sóc khách hàng của EVNNPC. Các nền tảng này giúp khách hàng kiểm soát điện năng hàng ngày, thiết lập cảnh báo vượt ngưỡng và điều chỉnh kịp thời để tránh hóa đơn tăng cao đột biến.

Trong dài hạn, EVNNPC khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất xem xét lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản, góp phần giảm áp lực lên lưới điện quốc gia.

Với riêng Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố liên tục tăng cao, xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng.

Nguyên nhân chính của mức tiêu thụ tăng cao là do thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều ngày, kết hợp với kỳ nghỉ hè khiến thời gian sử dụng thiết bị điện trong gia đình kéo dài hơn, đặc biệt là nhóm thiết bị làm mát. Các thiết bị như điều hòa thường phải hoạt động hết công suất để duy trì nhiệt độ ổn định, khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh ngay cả khi thời lượng sử dụng không đổi.

Theo Viện nghiên cứu Berkeley, California, Mỹ, những thiết bị chưa rút phích, dù không sử dụng, cũng sẽ tiêu thụ khoảng 5-10% lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình.