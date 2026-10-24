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Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt

Cuốn sách là cẩm nang về trà được viết dựa trên những khảo chứng, đối chiếu với sử liệu Việt Nam, Trung Quốc và phương Tây. Không chỉ mang tính khảo cứu, cuốn sách là sự hài hòa giữa sử liệu và những suy ngẫm của tác giả về chuyện xưa, chuyện nay cùng những thế thái nhân tình qua lá trà.

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Nguồn gốc thú vị của trà chiều nước Anh

  • Thứ bảy, 24/10/2026 16:53 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Năm 1657, ngay sau khi người Hà Lan mang trà tới London, người Anh đã được phục vụ trà lần đầu tiên tại tiệm cà phê Garraways ở Exchange Alley.

Bữa trà chiều gồm một ít trà, bánh mì và bánh ngọt tại một phòng trà nước Anh. Ảnh: theduchesstearoom.com

Ban đầu được coi là thức uống của giới thượng lưu, chẳng lâu sau, trà đã trở thành món ẩm liệu ưa chuộng của mọi tầng lớp trong xã hội.

Chuyện kể công chúa Bồ Đào Nha Catherine of Braganza (1638-1705) được gả cho vua Charles II nước Anh vào năm 1662. Bà là người có cá tính mạnh mẽ, ưa chuộng phong vị quê hương, đặc biệt là trà, bấy giờ đã là thức uống được yêu thích nhất trong cung đình Bồ Đào Nha. Trong các món đồ hồi môn Catherine mang theo, nghiễm nhiên có một hòm trà xanh nhập từ Trung Quốc. Sau khi lên ngôi hoàng hậu, bà đã tổ chức tiệc trà trong cung đình Anh. Từ cách thức pha rót cao sang cảnh vẻ, tới các đồ ấm chén sứ long lanh, tất cả đã khiến phụ nữ quý tộc ở London mau chóng ưa thích. Thói uống trà bởi vậy dần lưu hành trong tầng lớp quý tộc, giàu có ở Anh quốc.

Vào ngày sinh nhật của hoàng hậu Catherine cùng năm, nhà thơ kiêm chính trị gia Edmund Waller đã viết bài thơ ca ngợi trà dâng lên hoàng hậu. Trong đó, nhà thơ ca tụng trà đứng đầu các loài thảo dược, vượt hơn hẳn hoa sim trong tay thần Vệ Nữ, nguyệt quế của thần Mặt Trời, và xứng làm bạn với Nữ thần Thơ bởi công dụng trợ giúp trí tưởng tượng, xua tan muộn phiền và giữ cho cõi lòng được lặng yên. Catherine chính là vị hoàng hậu nước Anh đầu tiên uống trà, bài thơ của Waller cũng là thi phẩm trứ danh đầu tiên viết về trà bằng tiếng Anh.

Năm 1699, Công ty Đông Ấn Anh nhập khẩu từ Trung Quốc ba trăm thùng trà xanh cùng tám mươi thùng trà Vũ Di. Kể từ đó cho tới cuối thế kỷ XVIII, năm nào Anh cũng nhập khẩu trà từ Trung Quốc với bình quân 3,3 triệu bảng/năm; đặc biệt năm 1834, con số này tăng vọt lên 32 triệu bảng, cùng năm, bình quân một người Anh uống tới 0,86 kg trà. Lúc này, Anh trở thành một trong những nơi tiêu thụ trà lớn nhất thế giới.

Năm 1840, bữa trà chiều lót dạ gồm một ít trà, bơ, bánh mì và bánh ngọt do nữ công tước Anna Russell thiết kế đã nhanh chóng được lan truyền tới các phòng trà trong nước. Trải tới ngày nay, trà chiều (afternoon tea) kiểu Anh dần xuất hiện trở lại trong nhiều quán cà phê trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Người Anh uống trà với sữa, đôi khi với chanh, kèm đường cùng bánh ngọt, có thói quen nhúng bánh quy vào trà.

Trần Quang Đức/NXB Thế giới & Nhã Nam

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