Cô gái biến tình yêu trà thành công việc triệu đô

Chuỗi khách sạn Four Seasons chỉ tiêu thụ trà của cô. Cô còn liên tục được mời đến trò chuyện về trà trên truyền hình phát thanh.

Một cô gái yêu trà người Canada đã tận dụng tinh thần kinh doanh và kỹ năng dịch vụ của mình để biến một dòng sản phẩm mới thành kỳ tích lợi nhuận.

Sheena Brady đã làm việc trong ngành khách sạn nhiều năm, ở cả quê hương Canada cũng như nước ngoài. Cô là người thường xuyên uống trà, nhưng cô biết mình vẫn cần phải được đào tạo bài bản. Cô tham dự các khoá học và đợt kiểm tra, và cuối cùng cũng có được danh hiệu chuyên gia về trà của Hiệp hội Trà và Thảo mộc Canada.

Cô được giao tổ chức một buổi ra mắt chương trình về trà quy mô cực lớn. Cô rất hào hứng, nhưng đồng thời cũng có phần lo lắng. Yêu cầu được đưa ra rất khắt khe, điều này khiến Sheena cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn được thể hiện bản thân nhiều hơn, thế nên cô bắt đầu tự tạo ra hương vị trà đặc biệt của riêng mình sau giờ làm.

Nhờ tinh thần kinh doanh được lên dây cót, cô đã phát triển được một thương hiệu hoàn toàn mới. Cô liên lạc với những mối cung cấp lá trà mà cô quen biết từ khách sạn, gửi cho họ xem bao bì cô thiết kế và đặt đơn hàng đầu tiên. Với khoản đầu tư 500 đôla, cô đã sẵn sàng để ra mắt Tease Tea.

Sheena bên sản phẩm trà do bản thân cô sáng tạo. Ảnh: Sheenabrady.com.

Dự án kinh doanh ban đầu phát triển khá chậm. Khi kế hoạch marketing đầu tiên thất bại, cô nhận ra khách hàng muốn một loại trà có thể khiến bản thân họ thoải mái và phù hợp với lối sống của họ.

Cô điều chỉnh lại chiến thuật để tập trung vào “sử dụng các loại trà theo mong muốn và mục đích hằng ngày của khách hàng”. Cô quyết định sẽ đề cử và giới thiệu trà cho mọi người dựa theo cảm giác của họ. Ví dụ, trà nghệ an thần của cô hứa hẹn sẽ làm tâm trạng của người uống tốt lên, giúp tâm trí và cơ thể thư giãn. Mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm gần như chứng minh được thành công tức thì.

Thế nhưng, cô vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định. Chi phí hiện tại đa phần được dành để lo khâu vận chuyển. Hiện nếu muốn tiếp tục, cô buộc phải giải quyết vấn đề đơn hàng. Cô có thể tập trung hơn vào các đơn hàng quốc tế vì phí vận chuyển ra nước ngoài rẻ hơn nội địa. Điều này thôi thúc cô mở rộng kinh doanh ở một nơi nào đó ngoài Canada, xét về mặt tài chính.

Ngoài ra, cô thử khuyến khích khách hàng mua nhiều để có được mức giá hời. Nhằm thúc đẩy điều này, cô quyết định miễn phí vận chuyển đơn hàng trị giá 50 đôla. Mặc dù Tease Tea sẽ phải chịu thêm chút phí tổn, nhưng khách hàng lại có xu hướng đặt nhiều hàng, thế nên sự hy sinh này rất đáng giá.

Cô còn bắt đầu cung cấp một lượng trà lớn hơn trong hộp thiếc với mức chiết khấu nhẹ, càng cho người dùng thêm lý do để mua nhiều hàng hơn. Khách hàng thích những chiếc hộp đẹp mắt và có thể tái sử dụng rất vui vì có sự lựa chọn này.

Doanh thu mỗi tháng tăng lên, và Sheena muốn có nhiều thời gian hơn cho Tease Tea. Cô quyết định nghỉ công việc chính và nhận một công việc part-time liên quan đến Shopify - nền tảng bán hàng trực tuyến cô đang sử dụng. Họ hỗ trợ và hướng dẫn cô, giúp doanh nghiệp của cô đi lên một tầm cao mới.

Hai năm sau, Sheena mang Tease Tea đến với người tiêu dùng trên Amazon. Kể từ đó, tốc độ tăng trưởng được đẩy lên cực cao. Doanh thu liên tục tăng lên, với doanh thu trung bình mỗi tháng đạt từ 60.000 đến 80.000 đôla.

Chuỗi khách sạn Four Seasons chỉ tiêu thụ trà của cô. Cô còn liên tục được mời đến trò chuyện về trà trên truyền hình phát thanh. Sheena bắt đầu đóng góp một phần doanh thu cho các tổ chức hỗ trợ giảng dạy kỹ năng và kiến thức cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Đây là lúc để cô bước xa hơn: mở một tiệm trà và cà phê ở thành phố New York. Sheena ký hợp đồng thuê một căn nhà nhỏ xinh - một địa điểm hoàn hảo, và gấp rút chuẩn bị khai trương cửa hàng. Mục tiêu chính mà cô hướng đến hiện tại không phải là bán sản phẩm trực tiếp, mà là để thu hút những du khách trong khu vực tới tìm hiểu rồi về nhà đặt hàng trên mạng. Chiến lược này vô cùng hiệu quả. Vài tháng sau, Sheena đã có thể mở thêm một cửa hàng nhỏ nữa ở manhattan.

Gần đây, doanh thu của Tease Tea đã đạt mức 1 triệu đôla. Nhớ về ngày cô mới khởi nghiệp, cô thật khó có thể tưởng tượng rằng dự án phụ này lại có thể phát triển thành một công ty vô cùng phát triển, nhưng đó lại là sự thật.