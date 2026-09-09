Teen nữ gây giống thỏ để trang trải học phí

Khi Leah mới bắt đầu, gia đình cô đùa rằng những con thỏ này sẽ giúp cô trả học phí đại học. Nhưng họ không thể ngờ câu nói đùa hoá ra lại thành sự thật.

Một thiếu niên dám nghĩ dám làm đã học cách gây giống thỏ, bỏ túi thêm 500 đôla mỗi tháng và cuối cùng tự trang trải được hết học phí đại học.

Khi Leah Lynch mới chỉ 16 tuổi, ngoài giờ lên lớp, cô đã đi làm thêm trong ngành bán lẻ. Giống như những công việc dành cho trẻ vị thành niên khác, công việc của cô vô cùng nhàm chán. Tiền công ít nhưng nhưng có còn hơn không, và chắc chắn đó không phải là công việc mà cô mơ ước.

Một ngày nọ, khi đang tìm tòi các cơ hội khác, cô tình cờ bắt gặp một giống thỏ lạ gọi là French Lops. Leah phát hiện ra chúng không chỉ được gây giống để làm thú cưng, mà còn để tham gia các chương trình giải trí nữa. Thật là một loài thỏ tài năng, cô nghĩ vậy và quyết định thử gây giống cho chúng.

Tham khảo danh sách ở địa phương, cô tìm thấy một trại giống tại Ohio. Sau khi gom số tiền tiết kiệm được từ công việc bán lẻ, Leah nhảy lên xe và mua hết những chú thỏ tốt nhất mà cô có thể tìm được. Nếu muốn đi đúng hướng, cô phải bắt đầu với những cặp thỏ tốt nhất.

Bộ ba chú thỏ mới của cô - một đực, hai cái - tốn vài trăm đôla. May mắn là cô không cần phải đăng ký làm người lai giống hay xin giấy phép gì, thế nên cô có thể lập tức gây dựng đàn thỏ của mình. Leah vừa học vừa làm việc này, vừa tiếp tục hai công việc khác. Cô học cách gây giống thỏ an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, rồi bán chúng cho những người mua có trách nhiệm.

Chỉ cần có ý tưởng và sự hứng thú, việc kinh doanh phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ảnh: IStock.

Để có thể xây dựng công việc riêng của mình, cô đã tham gia nhiều chương trình tại địa phương và nói chuyện với những người lai giống, các công ty và cả khách tham dự để cho họ biết về giống thỏ của cô. Cô sử dụng trang Craiglist ở ba thành phố và thị trấn lớn nhất gần đó để rao bán đàn thỏ một cách nhanh chóng.

Với phép tính như sau: với một con thỏ có đặc điểm thể chất cao, đủ điều kiện tham gia vào các cuộc thi cho thú cưng, bạn có thể bán được (hoặc mua) chúng tại bất kỳ đâu với giá dao động từ 35 đôla cho dòng thấp hơn, đến 200 đôla cho dòng cao hơn. Nói cách khác, càng gây giống được tốt thì sẽ càng lời.

Khi Leah mới bắt đầu, gia đình cô đùa rằng những con thỏ này sẽ giúp cô trả học phí đại học. Nhưng họ không thể ngờ câu nói đùa hoá ra lại thành sự thật. Cô đã tốt nghiệp mà không nợ một đồng nào, thậm chí còn kiếm thêm vài nghìn đôla mỗi năm học.

Sau đó, Leah đã giữ đàn thỏ lại với mình còn bản thân trở thành giám thị coi thi tại một trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương. Cô từng bước xây dựng thêm trang web, và nó chỉ thật sự phát triển khi cô bổ sung thêm một trang blog và bắt đầu tính phí hướng dẫn nuôi thỏ, cũng như cung cấp cỏ và các phương thuốc chữa trị tự nhiên cho chúng. Leah còn đầu tư thêm thời gian và công sức để học cách marketing sản phẩm của mình, giúp cô có thêm 500 đôla mỗi tháng.

Leah là một mẫu người hiếm hoi biết nắm bắt lấy mọi cơ hội xuất hiện ra trước mắt.