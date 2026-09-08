Bí quyết du lịch 13 nước cùng bạn gái không mất tiền vé máy bay

Chuyến đi này bao gồm 13 quốc gia, 21 chuyến bay và 20.000 dặm di chuyển - và tất cả đều là những chuyến bay miễn phí.

Săn vé máy bay giá rẻ

Một nhà phân tích chính trị đã tận dụng kinh nghiệm dịch chuyển của mình để giúp những du khách khác tiết kiệm tiền, thu hút hơn 275.000 email đăng ký theo dõi.

Nhiều năm qua, Scott Keyes là một phóng viên mảng chính trị ở Washington, DC. Anh viết về nhiều chủ đề, trải dài từ quyền bầu cử tới vấn nạn vô gia cư, đa phần các bài viết của anh đều liên quan đến các chiến dịch chính trị.

Công việc này yêu cầu anh phải liên tục di chuyển tới những nơi diễn ra các sự kiện chính trị trên cả nước. Ngay từ đầu, Scott đã nhận ra việc phải bay thường xuyên cũng là một đặc quyền của công việc, thế nên anh đã tìm cách tận dụng điều đó hết mức có thể và tối đa các giá trị có thể có được. Anh cộng dồn quãng đường đi được và điểm cộng từ thẻ tín dụng, và chẳng bao lâu đã trở thành khách hàng thường xuyên của hãng hàng không.

Sau đó, anh nhận ra thông tin tổng hợp mà anh thu thập được từ chương trình khách bay thường xuyên có thể hữu ích với những người khác. Scott quyết định kết hợp việc chính viết lách của mình với sở thích xê dịch. Anh viết một ebook ngắn gọn, giải thích về cách thức vận hành và áp dụng chương trình khách bay thường xuyên. Dù cuốn sách không mấy thành công, Scott đã được trải nghiệm quá trình nghiên cứu và viết về kinh nghiệm bay.

Vừa viết bài, anh vừa tạo dựng danh tiếng với tư cách là một chuyên gia du lịch trong mắt bạn bè và đồng nghiệp. Danh tiếng này càng được củng cố khi anh liên tục mua được vé khứ hồi từ New York đến Milan chỉ với giá 130 đôla. Sau đợt đó, hàng chục người bạn đã nhờ anh thông báo cho họ khi có một đợt vé tương tự, để họ có thể tham gia.

Thay vì cố ghi nhớ từng người một để thông báo, anh quyết định sẽ tạo một danh sách email và chỉ cần báo một lần cho tất cả mọi người. Anh gọi danh sách email là Scott’s Cheap Flights (những chuyến bay giá rẻ của Scott).

Di chuyển bằng máy bay cũng có thể trở thành kinh nghiệm kiếm bộn tiền. Ảnh: Adobe Stock.

Hơn 18 tháng sau, danh sách email này đã ngày một dài thêm nhờ mọi người truyền tai nhau, từ vài chục người lên thành 300 người, nhưng người đó vẫn chỉ là một sở thích. Mọi việc thay đổi khi anh đăng một tấm bản đồ lên Facebook, thể hiện chuyến đi kéo dài hai tháng mà anh chuẩn bị thực hiện cùng bạn gái mình. Chuyến đi này bao gồm 13 quốc gia, 21 chuyến bay và 20.000 dặm di chuyển - và tất cả đều là những chuyến bay miễn phí.

May mắn là một người bạn của anh đã gửi tấm bản đồ đó cho một người bạn khác của cô làm việc tại Business Insider - người nhận xét ý tưởng này sẽ có thể tạo ra một bài báo vô cùng thú vị. Bài báo có tiêu đề vô cùng hấp dẫn: “Anh chàng này đã biến ngành hàng không thành một trò chơi để không bao giờ phải trả tiền vé nữa”, và đã tạo nên một cơn sốt. Kết quả là danh sách email vốn chỉ toàn bạn bè của anh đã tăng từ 300 người theo dõi thành hơn 5.000 người chỉ sau một đêm.

Sự tăng vọt này có lợi nhưng cũng hại chẳng kém. Có nhiều người theo dõi Scott sẽ phải trả tiền cho dịch vụ email. Anh thích thông báo các thương vụ giá tốt cho bạn mình, nhưng không thật sự muốn bỏ tiền túi ra để giúp cả ngàn người lạ như thế.

Trong chuyến đi kéo dài hai tháng, anh đã nghĩ ra cách tuyệt nhất để kiếm tiền từ cơ hội này. Nếu như anh đặt quảng cáo vào các bản tin được gửi đi, hoặc nhận hoa hồng cho mỗi lần giới thiệu khách với các công ty du lịch thì sao?

Cuối cùng, anh đã thiết lập một mô hình freemium (kết hợp giữa miễn phí và trả phí), cho phép người theo dõi mình có thể tham gia danh sách cơ bản mà không mất phí, nhưng những người trả tiền hằng tháng còn có thể tham gia vào một phiên bản nâng cao mất phí.

Bản tin qua email này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong hơn hai năm tiếp theo, danh sách số người đăng ký đã lên đến con số hơn 275.000. Nhờ chiến dịch quảng bá nhân dịp Black Friday, anh đã thu về 963.234 đôla doanh số trong năm đó, tất cả là nhờ những thành viên trả phí. Những con số hiện giờ đã tăng lên đáng kể.

Tiếp theo sẽ là gì đây? Chà, anh nói mình sẽ lên kế hoạch “tiếp tục săn lùng các chuyến bay giá rẻ, cải thiện tính năng và trải nghiệm cho khách hàng của mình, đồng thời du lịch vòng quanh thế giới.”