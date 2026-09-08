Ý tưởng kinh doanh từ bình luận ác ý trên Facebook

Sau khi nhìn thấy một bình luận xấu tính trên Facebook, một người phụ nữ đã nhận thấy sự vô lý của các trò đùa trên mạng và ấp ủ nghề tay trái vô cùng hài hước.

Chiến dịch "Troll Cakes"

Sau khi nhìn thấy một bình luận xấu tính trên Facebook, một người phụ nữ đã nhận thấy sự vô lý của các trò đùa trên mạng và ấp ủ nghề tay trái vô cùng hài hước.

Một ngày đầu năm 2017, Kat Thek, một copywriter đang thư giãn giữa giờ làm việc thì phát hiện ra, ai đó đã để lại một bình luận trên fanpage của Dolly Parton rằng: “Mẹ thân yêu của mày chán mày lắm.”

Kat nhìn chằm chằm vào bình luận đó một hồi lâu. Sao lại có kẻ tốn thời gian đi nói xấu một người hoàn toàn xa lạ như thế chứ? Câu rủa đó thậm chí còn chẳng hay ho gì, nó kỳ quặc và ngữ pháp còn chẳng chuẩn.

Kat nghĩ rằng đây chỉ là mong muốn nhất thời khi muốn đả kích đó bằng một trò đùa vô nghĩa trên Facebook. Đến tận vài ngày sau, Kat vẫn không thể ngừng nghĩ về câu bình luận đó. Thế rồi, đột nhiên ý tưởng về một chiếc bánh kem ghi kèm dòng bình luận cợt nhả hiện ra trong đầu cô. Cô nướng bánh và viết nguyên văn câu bình luận “Mẹ thân yêu của mày chán mày lắm” lên lớp kem. Cái bánh đã làm cho cả cô lẫn bạn bè mình đều vô cùng phấn khích.

Sau đó, cô nâng cấp ý tưởng của mình - gửi cái bánh đó đến cho tác giả của câu bình luận. Chỉ cần điều tra một chút là lấy được địa chỉ của hắn, thế là cô gửi cái bánh tới, kèm theo một mảnh giấy in câu rủa.

Ý tưởng đó rất hài hước, châm biếm và khiến mọi người đều bật cười khi nghe Kat kể lại. Sau đó, cô nhận ra có những người khác cũng muốn mang nên cô đã mua một tên miền và lập ra một trang web cơ bản, chính thức cho ra mắt Troll Cakes Bakery an Detective Agency.

Cô tính giá 35 đôla cho mỗi cái bánh, và 60 đôla cho dịch vụ làm bánh và điều tra ra nơi ở của tác giả trò đùa. Nếu như không thể tra ra địa chỉ người bình luận, cô sẽ hủy đơn và hoàn lại tiền.

Sau khi mua vài nguyên liệu và thiết lập trang web, tổng chi phí khởi nghiệp của Kat rơi vào khoảng 230 đôla. Cô nhận ra tốt hơn hết là làm bánh cho vừa với kích thước hộp vận chuyển USPS có mức phí sẵn. Việc này giúp quy trình vận chuyển dễ dàng hơn nhiều - phí không thay đổi, thời gian giao hàng gói gọn trong ba ngày, và đã bao gồm chức năng theo dõi đơn hàng.

Ý tưởng kinh doanh ở khắp mọi nơi. Ảnh: Pinterest.

Để tiếp thị dự án độc đáo của mình, Kat in vài chục tờ rơi quảng cáo kèm theo địa chỉ trang web, sau đó dán lên các cột đèn theo trục đường đi làm hàng ngày của cô ở thành phố New York. Đây là một chiêu marketing cũ rích nhưng rất hiệu quả.

Khoảng một tuần sau, Troll Cakes nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Kat vô cùng ngây ngất, kèm theo chút sợ hãi nữa. Cô chuẩn bị chiếc bánh theo đúng yêu cầu, viết câu bình luận thô lỗ mà người đặt gửi kèm, tìm địa chỉ của người bình luận nhờ vài kỹ năng tìm kiếm thông minh, rồi gửi hàng đi. Mặc dù cô đã gõ nhầm mã theo dõi đơn hàng vào email gửi cho khách, nhưng cái bánh đầu tiên vẫn thành công rực rỡ.

Sau khi tài khoản Instagram của cô bất ngờ trở nên nổi tiếng, Troll Cakes bắt đầu được giới thiệu rộng rãi trên các trang tin tức và blog. BuzzFeed, một trong những đơn vị tiên phong của tin tức mạng, đã viết một bài đặc biệt về Troll Cakes. Kat chìm ngập trong hàng trăm đơn hàng.

Cho tới giờ, cô nhận được ít nhất vài đơn mỗi tuần. Chỉ chưa đầy hai tháng, Kat đã suýt soát đạt mức mà cô gọi là “công suất nướng bánh cực đại” ở trong căn bếp Brooklyn nhỏ nhắn của mình.

Gần như ngày nào bàn bếp của cô cũng được bao phủ bởi những chiếc bánh hài hước, ghi đầy những dòng chữ với nội dung hài hước cũng có, cợt nhả cũng đủ.

Khi thiếu nguyên liệu hoặc đơn giản là không có thời gian để làm hết mọi đơn hàng, Kat sẽ gửi email đến tất cả các vị khách, giải thích rằng họ phải chờ ít nhất hai tháng. Hơn một nửa số đơn phải hoàn tiền, nhưng vẫn có một lượng khách nhiều đáng ngạc nhiên vui vẻ chờ đợi. Có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, thật vậy.

Sau những tháng cao điểm thì doanh thu chậm lại. Có những tháng vô cùng bận rộn, nhưng cũng có thời gian cô vô cùng rảnh rỗi. Hiện giờ, trung bình mỗi ngày cô bán được ít nhất một chiếc. Kat không chắc lượng đơn hàng sẽ trụ vững được mấy tháng, hay mấy năm nữa, nhưng cô vẫn sẽ tận hưởng sự kỳ quặc của công việc này, song song với nghề chính của mình.