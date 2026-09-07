Biến du lịch gia đình thành nghề tay trái

Anh gặp Maylia vợ mình khi cả hai cùng sống ở Hàn Quốc cách đây hơn 20 năm. Kể từ đó, Jeff và Maylia, cùng với hai đứa con nữa, đã di chuyển khắp địa cầu.

Sau khi sống ở rất nhiều quốc gia cùng với gia đình mình, một chuyên viên viết tài liệu kỹ thuật kiêm tác giả sách giáo khoa thường làm việc tại nhà. Jeff sinh ra ở Mỹ, nhưng giờ anh chủ yếu sống ở Halifax, Nova Scotia.

Anh gặp Maylia vợ mình khi cả hai cùng sống ở Hàn Quốc cách đây hơn 20 năm. Kể từ đó, Jeff và Maylia, cùng với hai đứa con nữa, đã di chuyển khắp địa cầu. Họ đã sống ở Cộng hoà Séc, rồi trở lại Mỹ, và sau đó tới Đan Mạch và Đức.

Tất cả những trải nghiệm này cho anh một góc nhìn rất khác, đặc biệt là những ai chưa từng du lịch với cả gia đình. Jeff biết rằng nhiều gia đình muốn có cuộc sống như thế, nhưng họ không biết phải bắt đầu từ đâu. Có người cho rằng việc sống ở nước ngoài hay du lịch dài ngày là thứ chỉ dành cho giới trẻ, nhưng thực tế là có rất nhiều gia đình đã đi vòng quanh thế giới và nhận ra rằng đây chính là trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời họ.

Khi lên kế hoạch xuất ngoại cùng gia đình, Jeff đã đề xuất thời gian chuẩn bị là ba tháng. Với kinh nghiệm của mình, anh cho rằng đây là khung thời gian mà đa số mọi người cần để sắp xếp công việc, nhà cửa và học hành.

Sống chu du khắp địa cầu là ước mơ của nhiều gia đình hiện đại. Ảnh: CNN.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, bạn bè của Jeff (rồi bạn bè của bạn anh nữa) đã gọi điện hoặc email hỏi han anh. Khi anh và vợ gặp mặt nhóm bạn bè, hai người thường trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện khi đề tài du lịch nảy ra. Jeff đã có những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng nhiều lần, và người ta càng ngày càng có nhiều câu hỏi.

Jeff nhận ra mình luôn có thể đưa ra những câu trả lời nhanh chóng và miễn phí, cũng như cung cấp vài thông tin cơ bản lên một trang web. Nhưng với những người nghiêm túc về chuyện xuất ngoại thì có lẽ tư vấn cá nhân mới là điều họ cần. Anh tính phí dịch vụ tư vấn ban đầu là 50 đôla một giờ, sau đó lên thành 75 đôla Mỹ, và cuối cùng mức hiện tại là 150 đôla Mỹ một giờ.

Bạn có thể có được rất nhiều thông tin nhờ một cuộc gọi kéo dài một tiếng đồng hồ và thật tập trung, thế nên khách hàng thu được giá trị thực, và Jeff cũng được trả công xứng đáng.

Việc kinh doanh phụ đã mang về hơn 10.000 đôla Mỹ mỗi năm, chỉ dựa trên việc tư vấn. Bước tiếp theo, Jeff muốn đa dạng hóa hình thức, bởi vì anh không thể dành quá nhiều thời gian cho các phiên tư vấn. Để thực hiện mục tiêu này, anh lập ra các chuỗi email cung cấp thật nhiều thông tin chi tiết và hữu ích, để anh không phải gọi điện cả giờ đồng hồ. Dựa vào yêu cầu và sở thích của khách hàng, họ có thể chọn đọc thông tin hay gặp mặt trực tiếp.

Kế hoạch hành động

1.Làm một hướng dẫn viên cung cấp các dịch vụ dễ hiểu thì dễ hơn nhiều. “Giúp một gia đình nắm rõ quy trình di chuyển ra nước ngoài”. Bạn có thể chọn những dịch vụ gì?

2.Nói chuyện với ba đến năm người phù hợp với thị trường mục tiêu - những người có thể hưởng lợi từ dịch vụ của bạn. Hỏi họ thật chi tiết về những nghi vấn, nhu cầu, e ngại và các mối quan tâm của họ.

3.Thiết lập một quy trình làm việc cho khóa tư vấn. Lập kế hoạch cho mỗi khóa để giúp khách hàng có những kết quả rõ ràng nhất.

4.Tối giản hóa cho khâu đăng ký. Lập một trang web một trang có những lựa chọn thanh toán ở ngay đó.

5.Theo dõi khách hàng sau khóa học bằng một danh sách ghi chú và những lời khuyên sâu xa hơn.