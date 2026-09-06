Người đàn ông biến sở thích hát karaoke thành dự án kinh doanh

Để lan toả thông tin, Jesse coi những người trình diễn âm nhạc giống những nhân viên bán hàng của mình vậy.

Sáng lập giải đấu karaoke

Một người đàn ông ở Washington, DC đã vận dụng kỹ năng kinh doanh và dây thanh quản của mình để vừa thu lợi nhuận, vừa kết nối cộng đồng.

Khoảng 5 năm về trước, Jesse Rauch sinh sống tại Washington, DC và làm một cố vấn học tập. Vào thời gian rảnh rỗi, anh tham gia một giải đá bóng diễn ra hằng tuần, đó cũng là nơi mà khoảnh khắc “eureka” nảy đến với anh.

Vào một đêm đi ăn sau khi kết thúc một trận đấu, anh uống vài ly ở quán karaoke. Khi đang nhấm nháp vodka và lẩm nhẩm hát “Sweet Caroline”, anh bất chợt nghĩ tới một ý tưởng: tại sao ta lại không thử biến karaoke thành một giải đấu của cộng đồng?

Anh chia sẻ ý tưởng với một người bạn và tiếp tục suy nghĩ về nó khi mọi người đang hát. Khi tỉnh lại sau cơn say vào hôm sau, anh vẫn nghiêm túc nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay và rất có tiềm năng. Anh muốn tự mình làm được gì đó. Và còn gì vui hơn một cuộc thi hát karaoke?

Jesse bắt đầu chuẩn bị ra mắt District Karaoke. Quán được trang trí như một sân chơi thể thao, các đội có tối đa tám thành viên và sẽ thi đấu 1:1 và theo nhóm. Sau đó, tất cả mọi người có mặt trong phòng - bất kể có hát hò hay không - sẽ bầu chọn tìm ra người thắng cuộc trên một trang web cơ bản.

Khi mở cổng đăng ký, chỉ trong sáu ngày, đã có 48 suất ghi danh tham gia giải đấu. Jesse chính thức khởi động kinh doanh ngay tháng sau, sử dụng sinh nhật thứ 30 như một động lực thúc đẩy bản thân. Ngoài bạn bè, những khách hàng mới của anh cũng đến dự tiệc, tạo nên bước chạy đà cơ bản.

Một sở thích cá nhân có thể biến thành ý tưởng kinh doanh thu lời. Ảnh: IStock.

District Karaoke hiện đã tổ chức ba “mùa giải” mỗi năm, mỗi mùa kéo dài 10 tuần, bao gồm các vòng loại và chung kết, mỗi khu vực dân cư có sáu đội. Họ liên tục lấp gần hết các vị trí trống, con số người tham gia mỗi mùa đã tăng đến 200 người. Chi phí DJ là do chủ phòng karaoke thanh toán.

Nhưng anh sớm nhận ra mình muốn phát triển giải đấu này và cần phải nắm nhiều quyền kiểm soát hơn. Anh đầu tư khoảng 20.000 đôla Mỹ để được cấp phép sử dụng nhạc, mua thiết bị và xây dựng ứng dụng bình chọn. Vốn mau chóng được hoàn lại, vì việc kinh doanh đã mang lại tiền lãi ngay từ mùa đầu tiên.

Trung bình một năm, District Karaoke mang về 90.000 đôla doanh thu và lời được khoảng 45.000 đôla. Việc kinh doanh kiếm ra tiền nhờ phí đăng ký của mỗi cá nhân, hoa hồng từ chủ các phòng karaoke và khoản tiền của các nhà tài trợ.

Để lan toả thông tin, Jesse coi những người trình diễn âm nhạc giống như những nhân viên bán hàng của mình vậy. Nhờ những nỗ lực của họ, từ việc tổ chức một đêm mỗi tuần, District Karaoke đã có thể tăng thời gian lên bốn đêm.

Để tiết kiệm tiền, Jesse quyết định không phát triển ứng dụng điện thoại mà tự xây dựng một trang bình chọn đơn giản trên nền tảng web và có thể hoạt động trên smartphone. Ngoài ra, Jesse dành từ 30 đến 40 giờ mỗi tuần cho District Karaoke, ưu tiên nó hơn cả công việc chính. Hiện giờ, sau khi đã thuê được người điều hành hằng ngày, anh chỉ phải tốn nhiều nhất là 10 giờ mỗi tuần.

Ngoài các nhân viên bán thời gian, Jesse còn khuyến khích những người tham gia giải đấu tình nguyện hỗ trợ mình. Đây là một phần trong kế hoạch lâu dài của anh, vì anh muốn các thành viên cũng góp phần cống hiến xây dựng nên một cộng đồng khăng khít.

Anh cho rằng mọi người luôn có xu hướng tìm kiếm những người có chung sở thích với mình, đó là một cách kết bạn và xây dựng mạng lưới kết nối chuyên nghiệp. Nếu có người tạo ra được liên kết này theo cách sáng tạo và hình thành một hoạt động thú vị, thì người ta sẽ sẵn sàng chi tiền. Cảm giác gắn kết với cộng đồng còn khích lệ mọi người tham gia nhiều hơn và quay lại với giải đấu nhiều lần nữa, từ đó đảm bảo được một nền tảng khách hàng trung thành.

District Karaoke hiện đã mở rộng tới Baltimore, Chicago, thành phố New York và Los Angeles. Với Jesse, nghề tay trái này đã tạo ra rất nhiều thay đổi tích cực. Anh đã có thể tiết kiệm tiền du lịch. Và quan trọng nhất, anh đã tìm được tình yêu chân chính của mình. Đúng thế đấy: Nghề tay trái này mang đến thêm rất nhiều lợi ích “phái sinh”!