Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt

Cuốn sách là cẩm nang về trà được viết dựa trên những khảo chứng, đối chiếu với sử liệu Việt Nam, Trung Quốc và phương Tây. Không chỉ mang tính khảo cứu, cuốn sách là sự hài hòa giữa sử liệu và những suy ngẫm của tác giả về chuyện xưa, chuyện nay cùng những thế thái nhân tình qua lá trà.

Sách hay

Người xưa ướp trà sen như thế nào?

  • Thứ tư, 28/10/2026 19:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lịch sử, việc ướp trà sen cũng từng được một số văn nhân Trung Quốc thực hiện, song sau rốt, vẫn không trở thành danh trà được ưa chuộng rộng rãi như ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, chẳng ai có thể tiên liệu tại sao trà sen lại được ưa chuộng đến vậy. Ảnh minh họa.

Có thể nói, trà ướp hoa xưa nay có vị trí quan trọng, thể hiện nét tinh tế thanh tao trong văn hóa ẩm thực dân tộc, đặc biệt là trà sen. Mặc dù trong lịch sử, việc ướp trà sen cũng từng được một số văn nhân Trung Quốc thực hiện, song sau rốt, vẫn không trở thành danh trà được ưa chuộng rộng rãi như ở Việt Nam.

Có lẽ vì Trung Quốc vốn đã đầy rẫy những phẩm trà có hương tự nhiên đặc sắc, người sành trà xưa nay cũng chỉ ưa chuộng “chân hương”, khiến trà hoa ít nhiều yếu thế, lu mờ.

Song nói vậy không đồng nghĩa với việc phủ nhận phát triển dù là một nhánh tiểu lưu của dòng trà ướp hoa ở đất nước tỷ dân này, thậm chí, kỹ thuật ướp trà hoa đã có lịch sử lâu đời tại đây.

Trà ướp sen, sớm nhất được đề cập trong Vân Lâm di sự, cuốn sách ghi lại những câu chuyện về Vân Lâm lúc sinh thời. Vân Lâm là tên hiệu của Nghê Toản (1301-1374), một trong “Nguyên tứ gia”, bốn họa sĩ lớn nhất thời Nguyên, đương thời có rất nhiều người hâm mộ.

Nghê Toản đồng thời cũng nổi tiếng có tính cách kỳ quái, và hết mực mê trà. Ông tìm đủ cách chế ra những phẩm trà có phong vị đặc biệt. Như dùng quả óc chó, lõi hạt thông hòa với bột đậu về thành viên nhỏ như hình dạng hòn đá, đặt vào trong nước trà, gọi là trà Thanh Tuyền Bạch Thạch.

Bấy giờ có Triệu Hành Thư là tông thất nhà Tống, hâm mộ danh tiếng họa sĩ tới thăm, Nghê Toản cho tiểu đồng dâng trà này lên. Hành Thư nhoáng một cái ăn hết. Nghê Toản mới bực mình bảo: “Tôi tưởng ngài là vương tôn, cho nên mời mới phẩm trà này. Hóa ra chẳng hiểu gì về thưởng thức. Thật là hạng thô tục”, từ đó tuyệt giao. Chính bởi tính cách cổ quái nên mới tạo ra được những thứ khác người, ngoài món trà Thanh Tuyền Bạch Thạch, phải kể đến Liên hoa trà của Nghê Văn Lâm.

Xét kỹ ra, cách thức ướp trà sen Nghê Toản sáng tạo không khác cách làm của Cao Bá Quát và Phan Nhạ sau này. Cùng thời với hai ông Cao - Phan, ở Trung Quốc, Thẩm Phục (1763-1825), trong Phù sinh lục ký, cũng tả người vợ mình có cách thức ướp trà sen tương tự: “Mùa hạ, khi hoa sen chớm nở, tối ngậm mà sớm xòe, Vân dùng túi the nhỏ, nhón một chút lá trà, bỏ vào, sớm hôm sau lấy ra, pha bằng nước suối trời, hương vị cực tuyệt.”

Chứng tỏ, ướp trà sen theo cách thức của Nghê Vân Lâm vẫn được tao nhân mặc sĩ các đời tham phỏng và kế thừa tới tận cuối thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX, sau đó dần phai nhạt tại Trung Hoa. Trong khi ở Việt Nam, chẳng ai có thể tiên liệu tại sao trà sen lại được ưa chuộng đến vậy, đặc biệt về sau trà sen Việt Nam được phát triển tới tầm tinh phẩm, kỹ lưỡng hơn về việc chọn hoa, tinh tế hơn về việc lựa trà và cầu kỳ hơn về kỹ thuật chế ướp.

Cách ướp trà sen đầu thế kỷ XX, qua lời kể của bà Bảy, người sinh vào những năm 1930, chuyên ướp trà sen có tiếng ở Ngô Gạch (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước đây, cho biết, "sen phải là sen Tây Hồ, trà phải là trà Mạn Hảo.

Bánh chè Mạn Hảo để lâu chừng bốn năm, mới đem ra ướp. Mà khâu quan trọng nhất là sấy. Phải sấy nhiều lần. Người xưa sấy bằng than củi, giã than thành vụn nhỏ mịn, sau khi đốt thì toàn bộ sắc đỏ, không có chàm đen, để tránh khỏi ám vào trà. Trước khi sấy phải gói kín, nếu mở gian sấy mà mùi sen ngào ngạt, coi như xôi hỏng bỏng không".

Theo quan niệm trước kia, trà đem ướp hoa phải là trà để lâu như trà Mạn, hoặc trà đã lạt hương nhưng đượm vị. Không ai dùng trà Ô Long còn mới nguyên đem ướp, phí cả hoa lẫn trà. Nguyễn Tuân qua Chén trà sương sớm, cũng có chung nhận định: “Không bao giờ cho ướp trà mới, bất cứ là với hoa thơm nào [...] chỉ nên ướp, lúc trà đã đi hương hoặc gần phát dư”. Về sau, khi ngành công nghiệp trà ở ta phát triển, người ta mới hay dùng trà xanh để ướp hoa.

Trần Quang Đức/NXB Thế giới & Nhã Nam

trà sen Việt Nam ướp trà tinh tế

    Đọc tiếp

    Loại trà nào thích hợp cho bạn?

    Loại trà nào thích hợp cho bạn?

    0

    Ngoài chức năng giải khát, thải độc cho cơ thể. Các loại trà còn có thể dưỡng sinh, bồi bổ nguyên khí, nó tựa một vị thuốc bổ. Điều bạn cần làm là chọn loại trà thích hợp.

    Ai là người đã tìm ra trà?

    Ai là người đã tìm ra trà?

    0

    Trà là một thức uống quen thuộc từ Á tới Âu, với nhiều biến thể khác nhau, mang màu sắc của văn hóa. Ai là người đã tìm ra loại cây tuyệt vời này? Đó vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tiệm sách Em Trang Trí chuyên bán các đầu sách ngoại văn chọn lọc, tập trung vào thể loại nghệ thuật, hư cấu, đồng thời có thêm dịch vụ tìm kiếm ấn phẩm hiếm cho khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Bước đột phá đầu tiên báo hiệu tiềm năng biến đổi triệt để của học sâu chính là việc AI chinh phục được trò chơi cờ vây.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý