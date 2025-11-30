Người trẻ chọn sống xa trung tâm để đổi lấy căn nhà đầu đời

Người trẻ chuyển hướng săn nhà vùng ven để giảm áp lực tài chính, trong đó các gói vay dài hạn như vay 50 năm giúp họ nhẹ gánh trả góp và tự tin sở hữu căn hộ đầu tiên.

Nhiều năm qua, người trẻ ở các đô thị lớn chật vật với bài toán an cư vì giá nhà tăng quá nhanh. Tuy nhiên, thay vì cố bám trụ nội đô và oằn mình vay trả góp, một xu hướng mới đang xuất hiện: rời trung tâm để tìm cơ hội sở hữu nhà ở vùng ven, nơi chi phí thấp hơn và gói vay dài hạn giúp họ tự tin “xuống tiền”.

Nguyễn Tường An (29 tuổi, nhân viên thiết kế) từng thuê trọ 7 năm trong một con hẻm nhỏ tại quận Bình Thạnh cũ (TP.HCM). Thu nhập của cô khoảng 22 triệu đồng/tháng, vừa đủ xoay xở chi phí trong thành phố. Nhưng khi nghĩ tới chuyện mua nhà, An thừa nhận “không dám mơ”.

“Một căn hộ 1 phòng ngủ trong bán kính 5 km từ những khu vực trung tâm có giá từ 3,5 đến hơn 4 tỷ đồng . Nếu vay 25 năm, mỗi tháng tôi phải trả hơn 17 triệu đồng - gần như toàn bộ thu nhập”, Tường An nói.

Thay vì tiếp tục chờ giá giảm, cô quyết định thay đổi hướng tiếp cận: chuyển công việc sang làm hybrid và bắt đầu tìm nhà ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) - nơi giá căn hộ mới chỉ bằng 60-70% khu vực TP.HCM.

“Sống xa trung tâm nhưng đổi lại được sở hữu không gian rộng hơn, môi trường yên tĩnh và có nhà của chính mình. Điều này trước đây tôi chưa từng nghĩ đến”, cô nói.

Động lực giúp An mạnh dạn đưa ra quyết định táo bạo đến từ việc cô tìm hiểu nhiều phương án tài chính khác nhau, trong đó có các gói vay dài hạn đang được một số ngân hàng triển khai. Một trong những lựa chọn mà An cân nhắc là gói vay 50 năm của HDBank - giải pháp hướng đến nhóm khách hàng trẻ với nhiều ưu điểm hỗ trợ dòng tiền ở giai đoạn đầu.

Gói vay 50 năm của HDBank còn đi kèm nhiều ưu điểm để hỗ trợ nhóm khách hàng trẻ: Lãi suất chỉ từ 4,5%/năm; ân hạn gốc tối đa 5 năm, giảm áp lực thời gian đầu; cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, phù hợp nhóm mới lập nghiệp, vốn tự có còn hạn chế.

Nhờ cân nhắc những lựa chọn vay dài hạn như vậy, khoản trả góp hàng tháng của An được điều chỉnh xuống mức dễ chịu hơn, giảm gần một nửa so với phương án vay 20-25 năm mà cô từng tính toán. Điều này giúp An vẫn giữ được ngân sách cho đi lại, sinh hoạt và duy trì khoản tiết kiệm dự phòng.

"Tôi chọn giải pháp vay dài để nhẹ áp lực ban đầu, còn mục tiêu vẫn là tất toán trong khoảng 18-20 năm", cô nói.

Tương tự An, Phúc Nguyên (34 tuổi) cũng chọn phương án mua nhà xa trung tâm. Năm 2023, anh quyết định xuống tiền mua một căn hộ 70 m2 ở Dĩ An (Bình Dương cũ) với mục tiêu ban đầu là đầu tư, cho thuê. Tuy nhiên, sau một năm hết hợp đồng với khách hàng, Nguyên quyết định ngừng cho thuê và chuyển về đây ở.

"Thứ nhất tiền cho thuê ở khu vực này không cao. Thứ hai là tôi cũng thích sống thoải mái trong căn hộ của chính mình", anh chia sẻ.

Hiện tại, mỗi ngày Nguyên di chuyển gần 30 km để đi làm. "Khá xa nhưng với sự phát triển của các phương tiện giao thông công cộng tôi tin rằng con đường đi làm của mình trong tương lai gần sẽ bớt gian nan hơn".