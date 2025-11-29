Giới trẻ chọn tai nghe open-ear như phụ kiện bất ly thân

Từ phòng gym đến cà phê làm việc, tai nghe open-ear trở thành phụ kiện hoàn thiện outfit, giúp người trẻ bắt nhịp cuộc sống sôi động, đồng thời giữ được thế giới âm nhạc riêng.

Trong nhịp sống luôn chuyển động, tai nghe không chỉ là thiết bị nghe nhạc mà trở thành một phần của phong cách. Từ phòng gym, quán cà phê đến những buổi chạy bộ cuối tuần, dòng tai nghe open-ear với thiết kế thoáng tai, thời trang và tiện dụng được giới trẻ ưu ái như món phụ kiện bất ly thân.

Mảnh ghép không thể thiếu của lối sống hiện đại

Vừa xong 2 tiếng cardio trong phòng gym, Diệp Châu (24 tuổi, TP.HCM) cho biết bí quyết giữ năng lượng khi tập luyện là âm nhạc. “Ai hay nghe nhạc để tập gym như tôi chắc sẽ hiểu, việc tìm tai nghe ưng ý không dễ. Đeo headphone dễ bị đọng mồ hôi, nên tai nghe open-ear vẫn là chân ái. Hai tháng nay, tôi thường đeo chiếc AeroFit 2 của Soundcore, thoáng tai nhưng vẫn sành điệu”.

Không riêng Diệp Châu, nhiều bạn trẻ cũng chuộng tai nghe Soundcore bởi thiết kế lạ mắt, được ví như “trang sức techwear”.

Ấn tượng với giao diện nhỏ gọn, màu sắc tối giản nhưng phong cách của mẫu AeroClip từ Soundcore, Thái Vy (28 tuổi, TP.HCM) cho hay: “Gu của tôi là đi cà phê chụp hình sống ảo, nên mọi thứ từ tai nghe cũng phải “điệu điệu” một tí. Vì vậy, AeroClip là sự lựa chọn hợp lý. Đeo tai nghe này vào là outfit có điểm nhấn hơn hẳn”.

Chiếc tai nghe đồng hành phong cách sống năng động của giới trẻ.

Ra mắt chưa lâu nhưng bộ đôi open-ear AeroFit 2 và AeroClip chiếm được cảm tình của nhiều bạn trẻ hiện đại. Dù luyện tập sức khỏe, tập trung chạy deadline hay “chill” với bạn bè, tai nghe Soundcore luôn là lựa chọn lý tưởng. Không dừng ở thiết bị âm thanh đơn thuần, AeroFit 2 và AeroClip đã trở thành một phần trong nhịp sống năng động, định hình lại trải nghiệm âm nhạc và đại diện cho phong cách sống tự do, không ngừng chuyển động như thông điệp “Sound on. Move on” mà Soundcore hướng đến.

Từ “Uncommons Run Club” đến những lời khen

Sức nóng của Soundcore được kiểm chứng tại sự kiện cộng đồng “Uncommons Run Club”. Không khí buổi chạy hừng hực tinh thần thể thao và ngập tràn màu sắc lễ hội với âm nhạc dẫn lối. Hàng trăm runner có dịp trải nghiệm cảm giác vừa chạy bộ, vừa thưởng thức nhạc mà vẫn nghe rõ tiếng cổ vũ xung quanh nhờ những tai nghe AeroFit 2 và AeroClip.

Mang Anh Nguyên (DJ/marketer/ultra runner), người luôn sống trong âm nhạc và chuyển động, chia sẻ về AeroClip: “Là DJ, đạp xe, dạy học hay chạy deadline, ngày nào tôi cũng di chuyển nên tai nghe cũng phải theo kịp từng khoảnh khắc. Tôi chọn Soundcore AeroClip vì sự gọn nhẹ, đeo êm suốt ngày dài, không bí tai. Nhẹ, đẹp, tiện - tai nghe này chính là bạn đồng hành cho nhịp sống bận rộn”.

Trong khi đó, Đại Quang (lifestyle influencer) tìm thấy ở Soundcore sự tự do anh luôn hướng đến: “Tôi thích cảm giác đeo mà như không đeo, nhưng vẫn giữ được chất riêng. Soundcore AeroClip nhỏ gọn, không vướng víu, phối đồ nào cũng hợp. Dù đi xa hay đơn giản là dạo quanh thành phố, tai nghe luôn giúp tôi vẫn giữ được mood theo cách riêng”.

Khoảnh khắc sôi động trong buổi chạy cộng đồng của “Uncommons Run Club” với sự đồng hành của Soundcore.

Đối với các runner chuyên nghiệp hay người đam mê vận động như Tiến Nguyễn, Quốc Tuấn, Huy Lê và Phương Uyên, AeroFit 2 ghi điểm nhờ công năng mạnh mẽ. “Đeo hoài không mỏi”, “Không bị bí tai mà vẫn nghe rõ tiếng bass” hay “Outfit nào cũng hợp” là những nhận xét từ những người trực tiếp trải nghiệm Soundcore trên đường chạy.

Các runners tận hưởng hoạt động chạy bộ với tai nghe Soundcore.

Dù là nhân viên văn phòng cần tập trung nhưng vẫn muốn kết nối, Gen Z sành điệu coi trọng tính thẩm mỹ hay vận động viên cần sự bền bỉ và an toàn, tai nghe của Soundcore đều là lựa chọn hợp lý.

Mang Anh Nguyên sử dụng tai nghe Soundcore thường xuyên.

