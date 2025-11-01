Soundcore hé lộ tính năng AI dịch trực tiếp ‘SoundON. MoveON.’

Tai nghe đang bước sang kỷ nguyên mới - nơi âm thanh không chỉ để nghe, mà để hiểu, kết nối và xóa bỏ rào cản giữa người với người.

Mỗi ngày, chúng ta nghe hàng trăm âm thanh khác nhau - tiếng xe, giọng nói, nhạc nền, podcast. Nhưng ít ai nhận ra âm thanh không chỉ tác động đến tai, mà còn chạm đến cảm xúc, năng lượng và khả năng kết nối của con người.

Giữa thế giới chuyển động với tốc độ chóng mặt, âm thanh trở thành “nhiên liệu sống” giúp nhiều người tập trung, truyền động lực và xoa dịu tâm trí. Giờ đây, với bước tiến mới từ AI, âm thanh còn có thể nói giúp chúng ta - theo đúng nghĩa đen.

Cuộc đua công nghệ và sự trỗi dậy của tai nghe thông minh

Những năm gần đây, thị trường công nghệ toàn cầu chứng kiến cuộc chạy đua sôi động trong lĩnh vực dịch thuật theo thời gian thực. Các gã khổng lồ công nghệ bắt đầu tích hợp khả năng dịch trực tiếp vào thiết bị phần cứng quen thuộc. Một số dòng điện thoại cao cấp có thể dịch tức thì cuộc gọi và giữ lại ngữ điệu của người nói, trong khi kính thông minh thế hệ mới cho phép người dùng nghe bản dịch qua loa tích hợp.

Tai nghe sở hữu lợi thế để hiện thực hóa tương lai - nơi người dùng cần công cụ giao tiếp liền mạch, nhỏ gọn và hiệu quả.

Sự trỗi dậy của thiết bị này, dù đôi khi còn hạn chế về số lượng ngôn ngữ hay cách thức hoạt động, cho thấy nhu cầu cấp thiết và tương lai tất yếu - nơi người dùng cần công cụ giao tiếp liền mạch, nhỏ gọn và hiệu quả. Tai nghe, với vị trí không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, là nền tảng để hiện thực hóa tương lai đó. Đây là “sân khấu” mà soundcore chuẩn bị bước lên, không chỉ với tư cách người tham gia, mà là người định hình cuộc chơi.

Khi tai nghe bắt đầu “hiểu” và “nói”

Trung thành với triết lý “âm thanh để chuyển hóa năng lượng sống”, soundcore thấu hiểu năng lượng giao tiếp quan trọng không kém năng lượng vận động hay nghỉ ngơi. Do đó, tính năng AI dịch trực tiếp sắp ra mắt không phải là tiện ích bổ sung, mà là sự tiến hóa tự nhiên của hệ sinh thái soundcore, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xa hơn: Biến tai nghe thành “thông dịch viên cá nhân” luôn ở bên người dùng, sẵn sàng kết nối họ với thế giới.

Khẩu hiệu "SoundON. MoveON." giờ đây mang ý nghĩa mới sâu sắc hơn, nhấn mạnh động thái bật âm thanh để tiến về phía trước, không chỉ trong vận động mà còn là sự thấu hiểu và kết nối giữa người với người.

"SoundON. MoveON." - bật âm thanh để tiến về phía trước.

Cụ thể, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh của AI đơn thuần, cách tiếp cận của soundcore được kỳ vọng kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đầu vào từ chuyên gia ngôn ngữ học, nhằm đạt được độ chính xác vượt trội so với giải pháp miễn phí trên thị trường. Mục tiêu không chỉ là dịch đúng, mà còn dịch hay, tự nhiên và phù hợp ngữ cảnh. Thay vì hỗ trợ vài ngôn ngữ phổ biến, soundcore đặt mục tiêu phá bỏ rào cản trên quy mô toàn cầu, mang lại sự tự tin cho người dùng khi đi du lịch, công tác hay đơn giản là trò chuyện với người bạn quốc tế.

Sự kết hợp này hứa hẹn được tích hợp trên các dòng sản phẩm chiến lược như soundcoreAerofit 2. Tưởng tượng bạn đang tản bộ trên những con đường cổ kính của thành phố châu Âu và cần hỏi đường người bản xứ, thiết kế tai nghe mở của Aerofit 2 cho phép bạn vừa nghe rõ bản dịch trong tai, vừa nhận biết trọn vẹn âm thanh của môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hay trong cuộc họp quan trọng với đối tác từ Tokyo (Nhật Bản), tai nghe kẹp tai Aeroclip trở thành công cụ giao tiếp tinh tế, giúp bạn nắm bắt mọi chi tiết mà không cần đến thiết bị phiên dịch cồng kềnh. Thậm chí, hệ thống 4 micro tích hợp AI trên tai nghe, vốn được thiết kế để đảm bảo cuộc gọi rõ ràng, nay đóng vai trò thu âm giọng nói của bạn chính xác để quá trình dịch thuật diễn ra liền mạch.

Tai nghe trở thành “thông dịch viên” hỗ trợ nhu cầu hàng ngày, dù trong sinh hoạt thường nhật hay công việc.

Với chiến dịch ra mắt lần này, soundcore không chỉ củng cố hệ sinh thái sản phẩm toàn diện từ dòng tai nghe thể thao, tai nghe trùm tai, loa di động cho đến tai nghe ngủ Sleep A30i đột phá, mà còn mở ra chương mới cho việc giao tiếp cá nhân. Đây là lời khẳng định về một thương hiệu không ngừng đổi mới, luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu sâu sắc nhất của người dùng trong thế giới hiện đại.

Để trực tiếp cảm nhận triết lý này và khám phá công nghệ tiên tiến nhất, người dùng có thể đến trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm tại soundcore Brandstore (Crescent Mall) hoặc cửa hàng Thế Giới Chạy Bộ Sala trong tháng 11.