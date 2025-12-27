Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thoát chết thần kỳ dưới gầm xe container ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 27/12/2025 19:57 (GMT+7)
  • 19:57 27/12/2025

Người phụ nữ đi xe máy, rẽ trái, không chú ý quan sát đã bị xe đầu kéo container tông trúng. Xe máy và người điều khiển lọt vào gầm xe đầu kéo, may mắn nạn nhân thoát chết.

Chiều 27/12, người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi xe đi tới ngã tư thì rẽ trái vào đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn thuộc phường An Phú, TPHCM.

Do xe máy bất ngờ từ bên phải băng qua trái, tài xế lái xe đầu kéo container không kịp xử lý, đã tông trúng. Sau va chạm, xe máy và người phụ nữ lọt dưới gầm xe đầu kéo.

Thoat chet gam container TP.HCM anh 1
Thoat chet gam container TP.HCM anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Người đi đường phát hiện vụ việc đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đưa nạn nhân vào lề đường. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương, không thể tự đứng dậy nhưng tỉnh táo.

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới bánh xe đầu kéo. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-thoat-chet-than-ky-duoi-gam-container-post1808323.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thoát chết gầm container TP.HCM TP.HCM Thoát chết container TP.HCM Tai nạn TP.HCM Tai nạn container Phụ nữ thoát chết

