Hàng trăm tài xế bị lập biên bản tại nút giao thông Sóng Thần ở TP.HCM

Thời quan qua, tuyến đường xung quanh cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, TP.HCM) thường xuyên có tình trạng các xe container, xe tải… đậu tràn làn trên đường gây mất an toàn giao thông.

Sau phản ánh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hàng trăm tài xế vi phạm.

Nút giao thông Sóng Thần là 1 trong những khu vực qua trọng của TP.HCM, giúp kết nối giữa đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) vào Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp Bình Đường…Do đó tình hình giao thông tại nút giao thông này cũng hết sức phức tạp.

Nguy hiểm nhất là tuyến đường dẫn 2 bên dưới dạ cầu vượt Sóng Thần khi mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe container, xe tải ra vào Đại lộ Độc Lập và đường Đỗ Mười. Thời gian qua, khu vực này cũng được xem là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông, khiến người dân lo lắng: "Nút giao thông cầu vượt Sóng Thần những giờ cao điểm như công nhân ra ca, học sinh bắt đầu đi học, đi về, rồi người đi làm, thời điểm này cực kỳ đông luôn".

Thời gian qua, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý hàng trăm phương tiện dừng đậu sai quy định.

Ngoài ra, 1 tình trạng nữa thường xuyên xảy ra tại khu vực này thời gian qua đó là có nhiều xe container "vô tư" dừng đậu 2 bên đường dẫn lên xuống cầu vượt Sóng Thần, bất chấp có biển cấm dừng, cấm đậu.

Điều này khiến làn đường dành cho xe 2 bánh bị "nuốt chửng", trong khi làn ngoài trở thành làn hỗn hợp giữa xe máy và xe có tải trọng lớn, rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau phán ảnh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tình trạng xe container, xe tải dừng đậu tại 2 bên đường dẫn lên cầu vượt Sóng Thần đã có chuyển biến tích cực. Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm sáng, tình trạng các phương tiện dừng đậu ở đây đã không còn nữa.

Ngoài ra, đoạn đường dẫn theo hướng rẽ phải từ Đại lộ Độc Lập lên cầu vượt Sóng Thần hướng về cầu vượt Linh Xuân cũng được lực lượng chức năng lắp đặt dải cách bằng bê tông ngăn giữa làn ôtô với làn xe 2-3 bánh lưu thông.

Anh Đức, người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này, cho biết nhờ sự phân làn lại, lắp đèn tín hiệu giao thông, cũng như dải phân cách nên tình hình giao thông tại nút giao Sóng Thần thời gian đã mang lại hiệu quả: "Giao thông Sóng Thần trước kia thì thấy tình trạng nó phức tạp, nay thì tôi thấy ổn rồi. Sóng Thần đi từ đại học Nông Lâm đi lên để về hướng Gò Dưa thì thấy nay phân làn lại cũng đã đỡ rồi".

Theo công an phường Dĩ An, từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2025, Công an phường đã phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) triển khai xử lý nghiêm và lập biên bản gần 120 trường hợp ôtô dừng đỗ nơi có biển cấm tại khu vực 2 bên đường dẫn cầu vượt Sóng Thần.

UBND phường cũng đã tiến hành tham mưu để tăng cường lực lượng CSGT phụ trách khu vực, đồng thời áp dụng biện pháp phạt nguội nhằm nâng cao tính răn đe và hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng có biết trong thời gian tới, ngoài khu vực nút giao thông Sóng Thần, lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường các biện pháp tuần tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: dừng đậu sai quy định, đi ngược chiều, đi vào làn ô tô, điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn….trên toàn tuyến đường trọng điểm.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM nhấn mạnh: "Phòng CSGT Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý các vi phạm để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm rồi tai nạn. Tập trung phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm dụng trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và về ma túy ở trên các tuyến đường trọng điểm.

Trong thời gian tới, đặc biệt là cao điểm từ đây đến cuối năm, đây là cao điểm rất là nhiều các hoạt động liên quan đến kinh doanh, từ kinh doanh vận tải hàng hóa đến kinh doanh vận tải khách và hoạt động lưu lượng của người dân tham gia giao thông cũng sẽ tăng rất là cao trong đợt này. Thì chúng ta cũng đã có một số phương án, kế hoạch quyết liệt triển khai xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông".