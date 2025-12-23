Người phụ nữ đã chết 5 năm trước bất ngờ trở về

Chứng kiến người phụ nữ từng được tổ chức đám tang 5 năm trước, người dân tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng, không tin là sự thật.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ vụ Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) giả chết suốt 5 năm để trục lợi gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Người dân tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung) "sốc" khi thấy Thu trở về sau đám tang 5 năm trước.

Những ngày qua, trước thông tin Nguyễn Thị Thu bất ngờ xuất hiện và bị công an bắt giữ sau 5 năm “đã chết” khiến người dân trong khu phố, nơi người phụ nữ từng sinh sống bàng hoàng, không tin là sự thật.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết bà là người đầu tiên trong khu phố nhận được thông tin Thu còn sống và chuẩn bị trở về địa phương làm thủ tục xóa khai tử.

Nữ tổ trưởng dân phố kể, hôm 15/12, bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) bất ngờ thông báo con gái bà vẫn còn sống và sẽ về địa phương để làm lại giấy tờ cá nhân. “Nghe bà Thập nói, tôi bàng hoàng, không tin, nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Tôi quả quyết làm gì có chuyện người chết sống lại sau 5 năm được. Thấy tôi không tin, bà Thập đã gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi qua điện thoại. Khi nghe giọng nói tôi hoang mang, vẫn nghi ngờ vì không thể nào người chết sống lại”, bà Thu kể.

Bà Hải cho biết hơn 5 năm trước, sau khi có thông tin Thu chết, một đám tang của người xấu số vẫn diễn ra bình thường. Tại thời điểm đó có đầy đủ họ hàng, người dân trong tổ dân phố đến phúng viếng, chia buồn, đưa "người chết" về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Hải kể, hôm ấy nói chuyện qua điện thoại, Thu cho biết đang ở Hà Nội. Con trai của Thu đang mắc bệnh nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên Thu không thể làm các thủ tục cần thiết để chăm sóc con, buộc phải trở về quê xin xóa khai tử để làm lại giấy tờ cá nhân.

Thu cùng mẹ ruột bị công an tạm giữ.

"Ít hôm sau, Thu về địa phương có ghé qua nhà gặp tôi, lúc tận mắt nhìn thấy Thu tôi mới tin đây là sự thật. Nghe tin Thu trở về rất đông người dân trong tổ dân phố hiếu kỳ kéo đến nhà bà Thập xem “người chết sống lại”. Tận mắt thấy Thu, người dân cả khu phố mới biết mình đã bị lừa bởi một đám tang giả suốt nhiều năm qua”, Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn cho hay.

Cũng theo bà Hải, khi Thu trở về, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, bà đã báo cáo chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh việc một người đã được khai tử nay bất ngờ trở về sinh sống và làm thủ tục hành chính.

Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc điều tra và phát hiện vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng , liên quan đến Thu và mẹ ruột là bà Thập.

Người phụ nữ "giả chết" để trục lợi gần 1,3 tỷ đồng bảo hiểm.

Màn giả chết suốt 5 năm

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sinh sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập.

Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (3 hợp đồng của Công ty Prudential, một hợp đồng của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng).

Năm 2020, Thu phát hiện mắc bệnh ung thư. Do thường xuyên mâu thuẫn với mẹ ruột, cộng với tâm lý bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm, sau đó “thay tên đổi số”, cắt đứt hoàn toàn quá khứ.

Công an cáo buộc, Thu đã bàn bạc với mẹ đẻ để lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm. Bà Thập ban đầu không đồng ý nhưng con gái thuyết phục nên đã chấp nhận làm theo.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Sau đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà một người dân ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa).

Thu sau đó đón xe vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên lạc.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng .

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Do “đã chết”, không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Cuối năm 2025, Nguyễn Thị Thu quay về địa phương UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị cơ quan công an phát hiện, điều tra và bắt giữ.