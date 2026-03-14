Hội nghị công bố kiểm tra với Ban Thường vụ TP.HCM

Chiều nay, 14/3, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tốt Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đặc biệt việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thu hút được đông đảo cử tri tham gia bằng các hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị công bố kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung ương đã triển khai trên toàn quốc. Quan trọng đoàn kiểm tra, giám sát sẽ xem xét chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hành động của các đảng bộ, các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nghị quyết".

Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để có được kết quả này có sự đóng góp rất lớn của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng đóng vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của TP.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Cùng với đó, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi bầu cử xong sẽ tập trung, xử lí đơn thư khiến kiện nếu có, xác định tư cách của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các cấp, chuẩn bị kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tư, vô tư, khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị đến kiểm tra.

Nhắc lại ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm với Thành phố Hồ Chí Minh rằng, Thành phố vẫn tồn tại những nút thắt khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế; mong muốn, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu đi trước, làm mẫu, Trung ương có thể yên tâm giao những việc khó, việc lớn, động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu

Vì vậy thông qua cuộc kiểm tra lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hy vọng sẽ giúp thêm cho Thành phố đổi mới trong lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định sẽ lĩnh hội tất cả ý kiến chỉ đạo, nhận xét của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 46, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, với số lượng cử tri đông nhất cả nước, gần 10 triệu người và rất nhiều điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức bầu cử tại Thành phố cũng gặp những khó khăn nhất định. Do đó, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã triển khai nhiệm vụ rất sớm và phân công trực tiếp từng đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần "khó đâu, gỡ đó". Với quan điểm không lơ là, không chủ quan, Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46 trong thời gian tới.

Bày tỏ quyết tâm trong thực hiện những nhiệm vụ mà Đoàn giám sát số 11 đặt ra, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn.