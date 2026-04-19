Pháp luật

Người phụ nữ 'bay' gần 1 tỷ khi bị lừa tham gia nhóm mạo danh Con Cưng

  • Chủ nhật, 19/4/2026 08:56 (GMT+7)
Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị mất gần 1 tỷ đồng khi bị lừa đảo, mời gọi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một phụ nữ bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng, khi bị lừa đảo, mời gọi tham làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Theo nguyên đơn là bà N (trú tại Hà Nội), do có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu nên bà đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Rất nhanh, có một tài khoản Facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Thực chất đây là nhóm giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành riêng cho trẻ em). Bà N đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống Con Cưng với lợi nhuận từ 30-50% trên số tiền đã đầu tư.

Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng. Bà N. đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông bảo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhóm lừa đảo giả mạo Công Ty cổ Phần Con Cưng

​Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

N.Kiên/Báo An ninh Thủ đô

bị lừa Hà Nội hội nhóm Con Cưng mạo danh

