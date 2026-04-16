Bắt cặp nam nữ cho vay nặng lãi hơn 530%/năm qua mạng xã hội

Cặp nam nữ sử dụng nhiều tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay góp trên các hội nhóm và dùng mạng xã hội để liên hệ, phục cho cho vay lãi "cắt cổ".

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang) do liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Phạm Huỳnh Thanh Trúc và Nguyễn Ngọc Tuấn thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Hồng Nhung.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng, lực lượng chức năng phát hiện một người sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn Huế. Sau đó, nhóm này tiếp tục sử dụng mạng xã hội để liên hệ, hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Với khách vay lần đầu, những người này thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí là 10%. Hàng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Trường hợp chậm trả, nhóm này sẽ liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc họ phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khởi tố 2 bị can trên. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP Huế nhận định hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người vay mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy phức tạp, làm phát sinh các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích…, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.