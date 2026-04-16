Bắt tạm giam Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc

Ngày 16/4, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1960, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc) và Đào Thị Bích Thủy (SN 1958, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chiếm đoạt con dấu" theo Điều 342 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng đã thực hiện việc khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của các bị can tại Trường Đại học Kinh Bắc.

Diễn biến vụ án gắn với hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng con dấu tại Trường Đại học Kinh Bắc.

Trụ sở Trường Đại học Kinh Bắc.

Căn cứ Bản án phúc thẩm số 16/2025 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và văn bản của Bộ GD&ĐT, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng, là người đại diện theo pháp luật, đồng thời có quyền quản lý, sử dụng con dấu của Trường Đại học Kinh Bắc theo quy định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó chủ tịch Hội đồng trường, không có thẩm quyền nhưng vẫn trực tiếp và chỉ đạo việc quản lý, sử dụng con dấu trái quy định, đồng thời không thực hiện yêu cầu giao nộp của cơ quan công an.

Ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định hủy con dấu (dấu ướt) của Trường Đại học Kinh Bắc kể từ ngày 16/12/2025. Đây là con dấu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu ngày 27/3/2012.

Cảnh sát xuất hiện tại Trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: N.L.

Cùng với việc hủy con dấu cũ, ngày 29/12/2025, PC06 Công an tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới cho nhà trường. Con dấu mới chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2025, nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng con dấu trái quy định và bảo đảm tính pháp lý trong hoạt động của đơn vị.

Đáng chú ý, dù đã nhiều lần được yêu cầu giao nộp con dấu, thậm chí ban hành thông báo đến lần thứ ba, các cá nhân liên quan vẫn không chấp hành đầy đủ. Cơ quan chức năng cũng đã trực tiếp làm việc, kiểm tra thực tế và phát hiện việc cất giữ, sử dụng con dấu không đúng thẩm quyền, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định mọi tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng con dấu đã bị hủy đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Vụ án hiện được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.