Bắt 'trùm' đường dây thuốc giả tại TP.HCM

Cơ quan điều tra xác định Thái Chánh Kiên là người cầm đầu, tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài, cùng 2 đồng phạm tham gia thiết kế, in ấn bao bì để tiêu thụ.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Thuốc được sản xuất đóng hộp một cách thô sơ.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn trên đường Âu Cơ, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Từ lời khai ban đầu, lực lượng chức năng lần ra đường dây và khám xét nhiều địa điểm, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả quy mô lớn.

Tang vật thu giữ gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2021, Thái Chánh Kiên đã tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, đối tượng chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Cơ quan công an xác định Kiên là chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. 2 đối tượng còn lại tham gia hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm. Đáng chú ý, một số loại thuốc giả được phát hiện có chứa Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn nguyên liệu, hệ thống phân phối và các đối tượng liên quan.