Tạo dựng hồ sơ vay tín chấp chiếm đoạt tiền ngân hàng

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Diệu Linh (SN 1981, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty CP Thương mại Vĩ Sơn (Công ty Vĩ Sơn) được thành lập vào năm 2008 với ngành nghề kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Doanh nghiệp có 5 cổ đông, trong đó có Phạm Minh Hạnh.

Từ tháng 5/2008, Phạm Minh Hạnh là Trưởng phòng điều hành của công ty, có nhiệm vụ phụ trách công tác kinh doanh du lịch trong nước, quản lý và chi trả lương cho các cộng tác viên trong hoạt động dịch vụ đưa đón khách hàng, hướng dẫn viên du lịch, đặt khách sạn... Trong khi đó, bị cáo Lê Diệu Linh là nhân viên công ty và là em dâu Hạnh.

Ảnh: Minh họa.

Cáo buộc thể hiện, năm 2010, lợi dụng việc là cổ đông của Công ty Vĩ Sơn, Phạm Minh Hạnh tự mở tài khoản tại Ngân hàng HSBC lấy tên Công ty Vĩ Sơn để trả tiền cho các cộng tác viên mà người này thuê.

Việc thuê các cộng tác viên, phiên dịch, hướng dẫn du lịch... và trả lương cho các cộng tác viên này, Hạnh được phép chi từ khoản tiền cố định do công ty giao khoán cho. Trường hợp nếu Hạnh tự đảm nhận các công việc thì Hạnh được hưởng số tiền này.

Để có tiền đầu tư chứng khoán và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, khoảng tháng 7/2010, Phạm Minh Hạnh và Lê Diệu Linh đã bàn nhau mượn các bản sao CMND, sổ hộ khẩu, hóa đơn tiền điện, hoá đơn tiền nước ... của người nhà, người quen để mở tài khoản cá nhân đứng tên những người này tại Ngân hàng HSBC.

Sau khi mở được tài khoản, Hạnh lập các hợp đồng lao động ký giữa Công ty Vĩ Sơn với những người này. Thực tế những người đứng tên trên hợp đồng lao động không làm việc và không ký hợp đồng lao động với Công ty Vĩ Sơn.

Hàng tháng, Hạnh và Linh chuyển tiền vào tài khoản công ty tại Ngân hàng HSBC. Từ qua tài khoản này, Hạnh và Linh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của những người đã cho mượn giấy tờ cá nhân.

Mục đích để chứng minh những người này là nhân viên Công ty Vĩ Sơn. Từ đó đủ điều kiện vay tín chấp và mở thẻ tại ngân hàng. Sau đó, Hạnh, Linh lập các hồ sơ để vay tín chấp và mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2014, Phạm Minh Hạnh đã sử dụng giấy tờ của 32 cá nhân và của chính Hạnh để lập 33 hồ sơ vay tín chấp cùng 31 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tổng số tiền Ngân hàng HSBC đã giải ngân từ các hồ sơ do Hạnh lập là 4 tỷ đồng .

Còn Lê Diệu Linh đã sử dụng giấy tờ của 22 cá nhân và của chính mình để lập 23 hồ sơ vay tín chấp và 20 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tính đến ngày 15/1/2025, số dư nợ gốc của các hồ sơ do Linh lập là hơn 2 tỷ đồng .

Đối với Phạm Minh Hạnh, ngày 14/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của người này, đồng thời tạm đình chỉ điều tra để chờ Kết luận giám định tâm thần và xử lý sau.