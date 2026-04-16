Nghi án nữ sinh viên bị sát hại tại phòng trọ

Theo đó, khoảng trưa 15/4, nhiều người nghe thấy tiếng kêu thất thanh tại một nhà trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, thuộc phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An). Khi mọi người có mặt, thì phát hiện một nữ sinh viên đã tử vong trong phòng với nhiều vết máu. Bên cạnh đó, một nam thanh niên cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Quần chúng nhân dân nhanh chóng điện báo lực lượng chức năng và phối hợp đưa nam thanh niên đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc.

Theo nguồn tin ban đầu được biết, nữ sinh viên bị tử vong quê ở Thanh Hóa, hiện là sinh viên của trường đại học đóng trên địa bàn TP Vinh cũ. Vụ việc bước đầu được cho là cặp đôi này yêu nhau và quá trình đến phòng trọ thăm người yêu thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến nữ sinh bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên tiếp tục có hành vi tự gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc nói trên.